В 16 городах России заработали сети 5G

Сети пятого поколения запустили в 16 российских городах. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Пиковая скорость мобильного интернета в новых сетях превышает 400 Мбит в секунду, что в разы больше показателей LTE.

По словам Шадаева, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сервисы 5G доступны у всех четырех операторов «большой четверки». В остальных 13 городах сети развернуты одним или двумя операторами.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее отмечал, что к 2032 году долю отечественных базовых станций 5G планируется довести до 100%. В конце августа в Минцифры анонсировали, что сети пятого поколения появятся в городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время.