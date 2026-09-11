Технологии

В 16 городах России заработали сети 5G

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сети пятого поколения запустили в 16 российских городах. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Пиковая скорость мобильного интернета в новых сетях превышает 400 Мбит в секунду, что в разы больше показателей LTE.

По словам Шадаева, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сервисы 5G доступны у всех четырех операторов «большой четверки». В остальных 13 городах сети развернуты одним или двумя операторами.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее отмечал, что к 2032 году долю отечественных базовых станций 5G планируется довести до 100%. В конце августа в Минцифры анонсировали, что сети пятого поколения появятся в городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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