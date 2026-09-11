Новости Татарстана

Абашев объяснил, чем опасен отказ от бесплатных лекарств

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане льготники продолжают массово отказываться от бесплатных лекарств в пользу денежной компенсации — 1400 рублей в месяц. О многолетнем характере этой проблемы заявил глава республиканского Минздрава Альмир Абашев. Об этом он рассказал на совместном брифинге ЦИК Татарстана и министерства здравоохранения. По словам министра, многие пациенты выбирают выплату, не задумываясь о последствиях.

При внезапном развитии тяжелых патологий такие люди фактически остаются без государственной поддержки. Вернуться к льготе можно только раз в год, поэтому быстро изменить решение не получится. Абашев привел примеры, когда у людей возникают тяжелейшие онкологические заболевания: они выходят в потребность льготы, но рассчитывать на механизм уже не могут.

Ведомству приходится искать другие источники финансирования, чтобы обеспечить человека полностью адекватным лечением. Это вызывает социальную напряженность: люди не понимают, почему механизм обратно не срабатывает. Годовая стоимость курсов лечения при тяжелых диагнозах нередко исчисляется миллионами рублей.

Переломить ситуацию в Минздраве пытаются через информационную кампанию. В некоторых районах число «отказников» уже удалось снизить на 4–5 процентов. Казань при этом остается одним из лидеров в регионе по числу таких отказов, что серьезно бьет по лекарственному обеспечению.

Сегодня в Татарстане на учете состоят 130 тысяч человек. Право на льготу имеют 63 791 человек, из них 35 процентов отказались от лекарств в пользу денег. Эти цифры министр озвучил на брифинге вместе с представителями ЦИК республики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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