Блины получаются сухими по краям и ломаются при сворачивании: ошибка начинается с теста

Блин может красиво подрумяниться и легко сняться со сковороды, но при попытке завернуть начинку края начинают трескаться. Особенно хорошо проблема заметна после остывания: вместо мягкого эластичного блина получается тонкий и довольно хрупкий пласт.

Одна из частых причин начинается еще при замешивании — в тесте слишком много муки относительно жидкости. Оно получается густым, на сковороду приходится наливать более толстый слой, а готовые блины быстрее теряют мягкость. Добавлять муку «на глаз для надежности» здесь не стоит.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Муку в блины всегда отмеряю, а не досыпаю до привычной густоты. После 15 минут отдыха тесто само становится немного плотнее, поэтому сразу забивать его дополнительной мукой не нужно».

Что понадобится

На 12–14 тонких блинов:

молоко — 500 мл;

пшеничная мука — 190–200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г по желанию.

Как приготовить мягкие блины

Смешайте яйца с сахаром и солью. Долго взбивать их до пышной пены не требуется. Влейте примерно половину молока. Оно должно быть не ледяным, поэтому продукт из холодильника лучше заранее достать. Добавьте муку. Всыпьте 190 г и размешайте венчиком до исчезновения крупных комочков. Оставшиеся 10 г пока не используйте. Влейте остальное молоко. Добавьте растительное масло и перемешайте. Тесто должно свободно стекать с половника и быстро распределяться по сковороде. Дайте тесту отдохнуть 15–20 минут. После этого снова оцените консистенцию. Только если оно действительно слишком жидкое и блин рвется, можно постепенно добавить оставшуюся муку. Жарьте на хорошо разогретой сковороде. Наливайте небольшое количество теста и сразу распределяйте тонким слоем. Переворачивайте, когда поверхность перестанет быть влажной, а края начнут отходить. Не пересушивайте вторую сторону. Ей требуется совсем немного времени. Готовые блины сразу складывайте стопкой и накрывайте.

Почему лишняя мука делает края ломкими

Чем больше сухих ингредиентов приходится на одинаковое количество жидкости, тем плотнее получается тесто. Из густой массы сложнее сформировать действительно тонкий блин, поэтому время приготовления увеличивается.

В результате из поверхности успевает уйти больше влаги. Особенно быстро подсыхают тонкие края — именно они первыми начинают ломаться при сворачивании.

Ситуацию может усилить и слишком долгая жарка. Не нужно ждать выраженной коричневой корочки с обеих сторон: для блинов, которые планируется складывать или наполнять начинкой, важнее сохранить эластичность.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если первый блин вышел толстым и плохо растекается, добавляю в миску 1–2 столовые ложки молока. Такая небольшая корректировка часто помогает гораздо лучше, чем попытка сильнее растянуть густое тесто по сковороде».

Каждый снятый со сковороды блин лучше сразу отправлять под крышку или вторую тарелку. Внутри стопки сохраняется влажный теплый воздух, поэтому края дольше остаются мягкими. Если блины предназначены для начинки, заворачивать ее удобнее, пока они окончательно не остыли.

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