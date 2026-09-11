Пациентка РКОД избавилась от липосаркомы массой более 4 кг

Редкую злокачественную опухоль массой больше четырех килограммов удалили у 65-летней женщины в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. О проведенной операции сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Речь идет о липосаркоме. Такие новообразования встречаются менее чем в одном проценте случаев. Опухоль обнаружили во время плановой диспансеризации. Обследование показало: она состояла из множества узлов, которые располагались в животе и в забрюшинном пространстве.

Самым сложным участком для хирургов стала зона почек. Новообразование охватывало оба органа, а правую почку опухолевая ткань охватила почти целиком. Специалистам удалось отделить ее и сохранить орган. Кроме того, процесс затронул сосуды рядом и толстую кишку, поэтому часть пораженного кишечника пришлось удалить.

Все очаги роста во время операции убрали. Суммарный вес новообразований превысил четыре килограмма. Женщина прошла восстановление и уже вернулась домой. Теперь ей предстоит регулярно бывать у специалистов и делать необходимые обследования.