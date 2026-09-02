Обычную картошку режу чуть иначе: в духовке края становятся хрустящими, а середина остается мягкой - так делают в ресторанах

Запеченная картошка часто получается румяной только сверху, тогда как остальные стороны остаются мягкими. У ресторанного варианта принцип немного другой: клубни нарезают крупными неровными кусками, слегка отваривают, а затем встряхивают в кастрюле. На поверхности появляется рыхлый крахмалистый слой — именно он сильнее поджаривается в духовке.

В результате у картофеля получается много небольших хрустящих граней, а крупная сердцевина не успевает пересохнуть. Для этого способа лучше выбирать крахмалистый картофель, который после варки становится рассыпчатым.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Картофелины я не стараюсь нарезать идеально ровными кубиками. Делаю крупные куски с несколькими гранями: чем больше неровностей появится после встряхивания, тем больше будет поджаренных хрустящих участков».

Что понадобится

На 4 порции:

картофель — 1 кг;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеный чеснок — ½ ч. л.;

розмарин или тимьян — по желанию.

Как приготовить

Нарежьте картофель. Очистите клубни и разрежьте на довольно крупные куски размером примерно 4–5 см. Старайтесь получить несколько срезов и углов, а не аккуратные одинаковые кубики. Начните варить. Опустите картофель в подсоленную воду, доведите до кипения и варите примерно 7–10 минут. Края должны уже размягчиться, но сами кусочки — сохранить форму. Слейте воду. Откиньте картофель на дуршлаг, верните в сухую кастрюлю и оставьте на пару минут без крышки. Лишняя влага должна испариться. Сделайте поверхность шероховатой. Накройте кастрюлю крышкой и несколько раз аккуратно встряхните. Размягченные края слегка разрушатся, а поверхность покроется тонким слоем картофельной крошки. Добавьте масло. Переложите картофель в миску или сразу на противень, добавьте масло, перец и приправы. Осторожно перемешайте. Запекайте. Разложите кусочки одним слоем, оставляя между ними пространство. Поставьте в заранее разогретую до 220 градусов духовку примерно на 35–45 минут. Переверните. Примерно через 20–25 минут переверните картофель. Готовые кусочки должны приобрести выраженную золотистую корочку с нескольких сторон.

Зачем сначала варить картошку

Если сырой картофель сразу отправить в духовку, получить одновременно очень хрустящую поверхность и мягкую середину сложнее. Предварительная варка решает сразу две задачи: сердцевина начинает готовиться, а наружный слой размягчается.

После встряхивания именно этот рыхлый крахмалистый слой активно контактирует с горячим маслом и воздухом духовки. Поэтому поверхность получается гораздо более фактурной, чем у ровно нарезанного сырого картофеля.

Важно и не перегружать противень. Когда кусочки лежат вплотную, выделяющийся пар задерживается между ними и картофель скорее пропаривается, чем подрумянивается.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Перед духовкой смотрю именно на поверхность картошки: она должна быть сухой и слегка растрепанной после встряхивания. Если кусочки блестят от воды, оставляю их еще на пару минут — на влажной поверхности хорошая корочка образуется хуже».

Подавать такую картошку лучше сразу после духовки. Пока кусочки горячие, разница между хрустящими неровными краями и мягкой серединой ощущается особенно хорошо.

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