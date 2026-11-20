На новогоднем столе особенно красиво смотрятся салаты, которые напоминают зимние украшения. «Хрустальная снежинка» — один из таких вариантов: нежные слои из курицы, яиц и овощей сочетаются с пикантной сырной начинкой, а сверху блюдо украшают прозрачные снежинки из желе. Получается праздничная закуска, которую хочется рассмотреть поближе.

Несмотря на необычное оформление, готовится салат из доступных продуктов. Основную часть можно собрать заранее, а прозрачный декор добавить непосредственно перед подачей.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

Для салата:

куриное филе — 300 г;

картофель — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

майонез — 100 г;

натуральный йогурт — 70 г;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для сырной начинки:

твёрдый сыр — 120 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — 2–3 веточки.

Для хрустального украшения:

вода — 200 мл;

желатин — 10 г;

соль — небольшая щепотка.

Как подготовить ингредиенты

Куриное филе отварите в подсоленной воде до полной готовности, примерно 20–25 минут в зависимости от толщины куска. Остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Картофель сварите в мундире, очистите и натрите на крупной тёрке.

Яйца сварите вкрутую. Отделите белки от желтков и натрите их по отдельности. Белки понадобятся для белоснежного верхнего слоя.

Свежий огурец нарежьте небольшими кубиками. Если он слишком сочный, удалите мягкую серединку с семенами.

Для заправки смешайте майонез с натуральным йогуртом, добавьте немного соли и перца.

Как приготовить нежную сырную начинку

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Соедините его со сливочным творожным сыром, измельчённым чесноком и мелко нарезанным укропом.

Тщательно перемешайте до получения густой однородной массы.

Сырная начинка должна легко распределяться ложкой, но сохранять форму. Если она получилась слишком плотной, добавьте чайную ложку натурального йогурта.

Именно этот слой придаст салату сливочный вкус и лёгкую чесночную пикантность.

Как собрать салат «Хрустальная снежинка»

Для красивой подачи удобно использовать кулинарное кольцо диаметром 18–20 см.

Первый слой — картофель. Выложите его на блюдо, слегка посолите и смажьте тонким слоем заправки. Второй слой — курица. Равномерно распределите мясо и добавьте немного соуса. Третий слой — свежий огурец. Разложите кубики, стараясь не оставлять лишнюю жидкость. Четвёртый слой — яичные желтки. Аккуратно разровняйте и слегка смажьте заправкой. Пятый слой — сырная начинка. Распределите её по всей поверхности, не прижимая слишком сильно. Шестой слой — яичные белки. Покройте ими верхушку и боковые стороны салата, создавая эффект пушистого снега.

Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои немного пропитались и лучше держали форму.

Как сделать прозрачные снежинки для украшения

Главная особенность этого салата — необычный декор, напоминающий кусочки прозрачного льда.

Залейте желатин небольшим количеством холодной воды из общего объёма и оставьте набухать согласно инструкции на упаковке.

Оставшуюся воду подогрейте, добавьте щепотку соли и соедините с набухшим желатином. Перемешайте до полного растворения, не доводя до бурного кипения.

Вылейте жидкость в плоскую форму слоем около 3–4 мм и уберите в холодильник до полного застывания.

Когда желе станет плотным, вырежьте из него небольшие снежинки с помощью миниатюрной кондитерской вырубки. Если такой формы нет, можно нарезать желе ромбиками и треугольниками, напоминающими ледяные кристаллы.

Аккуратно перенесите украшения на поверхность салата непосредственно перед подачей.

Прозрачное желе будет особенно красиво смотреться на фоне белоснежного слоя из яичных белков. При этом само украшение останется съедобным.

Как сделать салат особенно нежным

Для этого рецепта важно не переборщить с заправкой. Слишком большое количество соуса сделает слои рыхлыми, и салат будет хуже держать форму.

Курицу лучше нарезать мелко, а картофель не утрамбовывать. Так текстура получится более воздушной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы сырная прослойка распределялась ровно, заранее достаньте творожный сыр из холодильника на 10–15 минут. А прозрачные снежинки держите в холоде до самой подачи: на тёплом столе желатиновое украшение постепенно размягчается и может потерять форму.

Чем можно разнообразить рецепт

Вместо отварной курицы можно использовать запечённое филе индейки. Оно хорошо сочетается со сливочным сыром и свежим огурцом.

Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте к сырной начинке немного мелко нарезанных грецких орехов.

Свежий огурец можно заменить небольшим количеством консервированной кукурузы, предварительно слив жидкость. В этом случае салат получится чуть слаще.

Любителям грибных закусок понравится вариант с обжаренными шампиньонами. Их следует полностью остудить и выложить вместо огуречного слоя.

Как красиво подать на новогодний стол

«Хрустальную снежинку» лучше собирать на плоском блюде светлого или тёмно-синего цвета. На таком фоне белоснежная поверхность и прозрачные украшения будут выглядеть особенно выразительно.

По краям можно разложить несколько веточек укропа, напоминающих еловые лапы. Дополнительно украсьте блюдо небольшими сырными звёздочками.

Не стоит использовать слишком много декоративных элементов. Главный акцент должен оставаться на прозрачных снежинках.

Можно ли приготовить заранее

Куриное филе, картофель и яйца можно отварить за день до праздника и хранить в холодильнике в отдельных закрытых контейнерах.

Сырную начинку также удобно подготовить заранее. Сам салат лучше собрать за несколько часов до застолья.

Желейные снежинки можно сделать накануне и хранить в холодильнике в закрытой ёмкости. На салат их следует выкладывать непосредственно перед подачей.

Готовое блюдо необходимо держать при температуре не выше +4 °C. На праздничном столе салат не стоит оставлять без охлаждения дольше двух часов.

«Хрустальная снежинка» — интересная альтернатива привычным новогодним салатам. Нежная курица, сливочная сырная начинка и свежий огурец создают гармоничное сочетание, а необычное прозрачное украшение превращает простую закуску в эффектное праздничное блюдо.

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