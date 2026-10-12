«7 поводов для…» — мастерская авторских праздников в Казани. Команда проводит выпускные для 4-х классов и праздники окончания учебного года для 1−6 классов. Это активные программы с командными играми, квестами, мастер-классами, увлекательными испытаниями и флешмобами. В программе участвуют все — желающих «постоять в сторонке» не найдется!



Команда проводит праздники как на природе (с беседкой в лесной зоне в Казани), так и в закрытых помещениях. А также с выездом на территорию заказчика.



Преимущества мастерской «7 поводов для…»:

— программы на 1,5 часа со сменой видов активностей

— в программах могут участвовать не только дети, но и родители

— игры — объединяют класс, интерактивы — знакомят с новыми знаниями и умениями

— мастер-класс по кожевенному делу — фишка любой программы

— сувениры и подарки каждому участнику