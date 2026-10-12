TeikaBoom — семейный активити-парк, где детский выпускной превращается в яркий праздник с друзьями. На площади 3300 м² расположены более 30 аттракционов для детей разного возраста: горки, лабиринты, батуты, игровые пушки, бассейн с шариками, зоны для малышей и многое другое — для общих приключений и радостных воспоминаний об окончании учебного года.
Пока дети играют, родители могут отдохнуть в семейном ресторане с авторской кухней. Здесь также проводят яркие дни рождения и семейные праздники под ключ с аниматорами, шоу, квестами и мастер-классами. Если вы ищете место, где интересно будет всей семье, TeikaBoom станет отличным выбором.
Преимущества TeikaBoom:
— семейный парк площадью 3300 м²
— более 30 аттракционов для детей разных возрастов
— семейный ресторан с авторской кухней
— организация праздников под ключ и яркие банкетные комнаты
— квесты, мастер-классы, шоу и аниматоры