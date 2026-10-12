Всё для выпускного, который понравится детям, родителям и педагогам
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12.10.2026, 16:40 · Дарина Говорухина

редакция
PROKAZAN
Выпускной бывает один раз, а организовать его нужно так, чтобы понравилось всем.

В проекте «Всё для выпускного?» мы собрали готовые решения для детских садов, школ и вузов — площадки, рестораны, фотографы и выпускные альбомы, декор, развлечения и многое другое
О ПРОЕКТЕ
Союзмультпарк — мультимедийный парк развлечений в Казани, где выпускной в детском саду превращается в большое приключение вместе с героями любимых мультфильмов.

Для выпускных 2027 года здесь предлагают программы-конструкторы, которые можно собрать под интересы группы. В праздник легко объединить квест, шоу-программу, прикладной мастер-класс или занятие по созданию собственного мультфильма. Такой формат позволяет детям не просто смотреть программу со стороны, а активно участвовать, выполнять задания, творить и проводить этот важный день в знакомой мультяшной атмосфере.

Преимущества Союзмультпарка:
— программы-конструкторы под пожелания группы
— квесты, шоу и мастер-классы в одном празднике
— возможность создать собственный мультфильм
— любимые герои «Союзмультфильма»
— яркое мультимедийное пространство для выпускного
Бронирование: +7 (905) 315-96-38
Программы по ссылке
Средний чек: от 2 500р/чел
«Шепард» — команда организаторов в Казани, с которой выпускной превращается в приключение, объединяющее ребят за пределами класса.

Выпускников детсадов и 4-х классов ждёт «Форт Б» с испытаниями, воссоздающими задания телеверсии. Проходит на территории лесопарка Лебяжье.

Для 9-х и 11-х классов, а также колледжей — путешествие на целый день: сплав на катамаранах или поездка в Камское Устье со скалами, Юрьевской пещерой и штольнями. Вместо привычной анимации — методически продуманные программы, где дети становятся участниками событий.

Преимущества «Шепард»:
— более 700 выпускных с 2012 года
— уникальный формат по следам любимых шоу
— команда с педагогическим образованием и опытом работы с детьми
— реальные отзывы и высокий рейтинг от участников мероприятий
— хорошее соотношение цены и качества услуг
Бронирование: +7 (966) 240-20-18
Программы по ссылке
Стоимость от 3000 руб. / чел.
Банкетный зал «Миллэт» — стильное пространство для выпускного, где можно собрать учеников, родителей и педагогов за одним праздничным столом. Зал подходит как для торжественного банкета, так и для фуршетного формата.

Особая деталь пространства — двухъярусные столы с вращающимся верхним ярусом. Такая конструкция делает сервировку необычной и одновременно удобной: гости легко дотянутся до нужных блюд и закусок без лишней суеты. В сочетании с элегантным интерьером это помогает создать красивую и комфортную атмосферу для важного события.

Преимущества банкетного зала «Миллэт»:
— стильное пространство для выпускных и других торжеств
— возможность провести банкет или фуршет
— двухъярусные столы с вращающимся верхним ярусом
— удобная подача блюд для больших компаний
— элегантный интерьер и комфортная атмосфера
Бронирование: +7 (917) 927-17-77
«7 поводов для…» — мастерская авторских праздников в Казани. Команда проводит выпускные для 4-х классов и праздники окончания учебного года для 1−6 классов. Это активные программы с командными играми, квестами, мастер-классами, увлекательными испытаниями и флешмобами. В программе участвуют все — желающих «постоять в сторонке» не найдется!

Команда проводит праздники как на природе (с беседкой в лесной зоне в Казани), так и в закрытых помещениях. А также с выездом на территорию заказчика.

Преимущества мастерской «7 поводов для…»:
— программы на 1,5 часа со сменой видов активностей
— в программах могут участвовать не только дети, но и родители
— игры — объединяют класс, интерактивы — знакомят с новыми знаниями и умениями
— мастер-класс по кожевенному делу — фишка любой программы
— сувениры и подарки каждому участнику
Бронирование: +7 (919) 636-25-51
Программы по ссылке
Стоимость от 2000 руб. / чел.
TeikaBoom — семейный активити-парк, где детский выпускной превращается в яркий праздник с друзьями. На площади 3300 м² расположены более 30 аттракционов для детей разного возраста: горки, лабиринты, батуты, игровые пушки, бассейн с шариками, зоны для малышей и многое другое — для общих приключений и радостных воспоминаний об окончании учебного года.

Пока дети играют, родители могут отдохнуть в семейном ресторане с авторской кухней. Здесь также проводят яркие дни рождения и семейные праздники под ключ с аниматорами, шоу, квестами и мастер-классами. Если вы ищете место, где интересно будет всей семье, TeikaBoom станет отличным выбором.

Преимущества TeikaBoom:
— семейный парк площадью 3300 м²
— более 30 аттракционов для детей разных возрастов
— семейный ресторан с авторской кухней
— организация праздников под ключ и яркие банкетные комнаты
— квесты, мастер-классы, шоу и аниматоры
Программы по ссылке
Акции по ссылке
«Мисти Парк» — парк развлечений и приключений, где выпускной из детского сада или начальной школы становится яркой историей о дружбе и новых открытиях.

Пройти игровые «экзамены», отправиться в «Галактику профессий», поймать свой «Звёздный час» или принять вызов «А вам слабо?» — здесь можно выбрать сценарий под настроение ребят. Командные задания, танцы и весёлые испытания помогут отметить важный этап вместе. Программу можно дополнить зрелищным шоу и творческим мастер-классом.

Преимущества «Мисти Парка»:
— четыре авторские программы для групп от 10 детей
— волшебный домик на 3 часа, красная дорожка и «портал в будущее»
— криошоу, мыльное шоу и необычные дискотеки на выбор
— создание значков, 3D-стикеров или капсулы времени
— зиплайн длиной 120 м на высоте 6 м
— бесплатный вход для родителей и взрослых
Подробнее об акцияхпо ссылке
Бронирование: +7 (843) 254-61-06
Программы по ссылке
Стоимость от 1100 руб. / чел.
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