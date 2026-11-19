После смерти близкого человека родственники иногда видят его во сне или ощущают незримое присутствие. Священнослужители объясняют, что подобные переживания не следует автоматически считать свидетельством возвращения души умершего.

Согласно православному вероучению, душа продолжает существовать после физической смерти. Особое значение в церковной традиции имеют третий, девятый и сороковой дни после кончины, когда принято совершать поминовение.

При этом в народе распространено поверье, что первые 40 дней душа посещает родной дом и прощается с близкими. Однако подобные рассказы не являются достоверным свидетельством происходящего после смерти.

Сновидения с участием покойных также не доказывают их реального присутствия. Такие сны могут возникать из-за сильной тоски, воспоминаний и переживаний после утраты.

В православии главным способом проявить заботу об умершем считается молитва. Родственникам рекомендуют посещать храм, поминать усопшего и совершать добрые поступки в его память, пишет «Кулик».