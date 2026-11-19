Самым продаваемым романом в Казани минувшей осенью стало произведение Гэнки Кавамуры. Об этом сообщили в пресс-службе книжного магазина города.

В десятку самых востребованных книг также вошли два романа Фёдора Достоевского. Остальные позиции рейтинга заняли произведения других авторов, пользующиеся спросом у читателей.

Точные тиражи и объемы продаж в сообщении не уточняются.