Казанцы осенью чаще всего покупали роман Гэнки Кавамуры
Самым продаваемым романом в Казани минувшей осенью стало произведение Гэнки Кавамуры. Об этом сообщили в пресс-службе книжного магазина города.
В десятку самых востребованных книг также вошли два романа Фёдора Достоевского. Остальные позиции рейтинга заняли произведения других авторов, пользующиеся спросом у читателей.
Точные тиражи и объемы продаж в сообщении не уточняются.
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