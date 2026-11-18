Куриное филе часто считают слишком простым продуктом для праздничного стола. Однако из него можно приготовить эффектное горячее блюдо, которое выглядит почти как ресторанное. «Золотые медальоны» с грибами и сливочным сыром получаются сочными внутри, с румяной корочкой и нежной ароматной начинкой сверху.

Секрет рецепта заключается в сочетании обжаренных шампиньонов, сливочного сыра и небольшого количества твёрдого сыра. Такая шапочка защищает куриное мясо от пересыхания и делает вкус более насыщенным. При этом приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

Для медальонов:

куриное филе — 600–700 г;

шампиньоны — 250 г;

сливочный творожный сыр — 120 г;

твёрдый сыр — 80 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

свежая петрушка — несколько веточек.

Как подготовить куриное филе

Промокните куриное филе бумажными полотенцами, удалите плёнки и лишний жир. Разрежьте каждую грудку поперёк на 2–3 крупных кусочка толщиной около 2,5–3 см. Если кусочки получились неравномерными, слегка прижмите их ладонью, чтобы выровнять толщину. Натрите мясо солью, чёрным перцем и сладкой паприкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте медальоны на среднем или чуть более сильном огне примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны, чтобы появилась лёгкая золотистая корочка.

На этом этапе не нужно доводить курицу до полной готовности: мясо дополнительно пропечётся в духовке.

Как приготовить грибную шапочку

Шампиньоны очистите от загрязнений и нарежьте небольшими кубиками. Репчатый лук мелко порубите. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обжарьте лук в течение 2–3 минут до мягкости. Добавьте шампиньоны и готовьте ещё 6–8 минут, пока выделившаяся жидкость почти полностью не испарится. Всыпьте чеснок, перемешайте и прогрейте около 30 секунд. Снимите сковороду с огня и дайте грибам немного остыть. Добавьте сливочный творожный сыр и половину натёртого твёрдого сыра. Перемешайте до получения густой массы.

Грибная начинка должна быть достаточно плотной, чтобы не растекаться по мясу во время запекания.

Как приготовить «Золотые медальоны» в духовке

Разогрейте духовку до 190 °C. Слегка смажьте форму для запекания растительным маслом, оставшимся после обжаривания, если оно чистое и не подгорело. Выложите куриные медальоны на небольшом расстоянии друг от друга. На каждый кусочек положите 1–2 столовые ложки грибной начинки. Аккуратно распределите массу, формируя небольшую округлую шапочку. Посыпьте оставшимся твёрдым сыром. Поставьте форму в разогретую духовку на 12–18 минут. Проверьте готовность: температура в центре самого толстого кусочка курицы должна достигнуть 74 °C. При желании включите верхний нагрев на 1–2 минуты, чтобы сыр стал более румяным. Следите, чтобы поверхность не подгорела. Достаньте медальоны из духовки и оставьте на 3–5 минут перед подачей.

Готовое блюдо украсьте мелко нарезанной петрушкой.

Почему курица получается сочной

Одна из главных причин сухости куриного филе — слишком длительная тепловая обработка. В этом рецепте мясо сначала быстро обжаривают, а затем недолго запекают под начинкой.

Грибы придают блюду насыщенный аромат, а сливочный сыр делает верхний слой нежным.

Твёрдый сыр при нагревании образует золотистую корочку, благодаря которой медальоны выглядят особенно аппетитно.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не отбивайте куриное филе слишком тонко. Для сочных медальонов лучше оставить кусочки толщиной около 2,5–3 см. Также обязательно выпарите лишнюю жидкость из шампиньонов: слишком влажная начинка будет сползать с мяса и мешать образованию красивой сырной корочки.

Как разнообразить начинку

Базовый рецепт легко изменить в зависимости от предпочтений гостей.

С вялеными томатами. Добавьте в грибную массу 3–4 мелко нарезанных вяленых томата. Они придадут лёгкую кислинку и яркий аромат.

Со шпинатом. Положите горсть измельчённого шпината к грибам в конце обжаривания и дождитесь испарения лишней влаги.

С моцареллой. Замените часть твёрдого сыра моцареллой для пиццы. Шапочка получится более нежной и тягучей.

С грецкими орехами. Добавьте 20–30 г мелко порубленных орехов, чтобы сделать начинку интереснее по текстуре.

С чем подавать праздничные медальоны

«Золотые медальоны» хорошо сочетаются с гарнирами, которые не перебивают сливочно-грибной вкус.

Для праздничного ужина подойдут картофельное пюре, запечённый молодой картофель, рис с зеленью или овощи из духовки.

Особенно красиво блюдо смотрится на большой светлой тарелке. Выложите медальон рядом с небольшой порцией гарнира и украсьте веточкой петрушки.

Дополнительный соус обычно не требуется: грибная шапочка уже делает мясо достаточно нежным и насыщенным по вкусу.

Можно ли приготовить заранее

Чтобы сократить время на кухне перед праздником, некоторые этапы можно выполнить накануне.

Заранее нарежьте куриное филе, приготовьте грибную начинку и остудите её. Храните сырое мясо и начинку отдельно в закрытых контейнерах в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Непосредственно перед ужином останется обжарить филе, распределить грибную массу и отправить медальоны в духовку.

Готовое блюдо лучше подавать горячим. Если медальоны остались после застолья, быстро охладите их и уберите в холодильник. При правильном хранении готовая курица сохраняется до 3–4 дней, а перед повторной подачей её нужно тщательно прогреть.

«Золотые медальоны» с грибами и сливочным сыром — удачный вариант праздничного горячего, когда хочется приготовить что-то эффектное из доступных продуктов. Сочная курица, ароматные шампиньоны и румяная сырная корочка создают сочетание, которое понравится любителям нежных мясных блюд. А аккуратная порционная подача делает медальоны достойным украшением новогоднего или рождественского стола.

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