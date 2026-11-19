Гордыня считается одним из наиболее тяжёлых грехов в православии. Священнослужитель РПЦ объяснил, почему особенно опасно ставить себя выше других людей из-за богатства или общественного положения.

По словам представителя церкви, материальное благополучие иногда приводит к высокомерию. Человек начинает презирать окружающих с небольшими доходами, перестаёт замечать собственные недостатки и считает себя лучше остальных.

Однако само богатство грехом не является. В православии значение имеет отношение человека к деньгам и то, как он ими распоряжается.

Священник подчеркнул, что помощь нуждающимся, благотворительность и уважение к окружающим важнее размера состояния. При этом добрые поступки не должны становиться поводом для самолюбования.

Особенно важно задумываться о духовной жизни в зрелом возрасте, когда человек уже достиг определённого положения в обществе.

Для преодоления гордыни церковь рекомендует развивать смирение, молиться, признавать собственные ошибки и помогать другим.

При этом священнослужитель напомнил, что окончательное решение о посмертной участи человека, согласно христианскому учению, принадлежит только Богу.