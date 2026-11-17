Рождественское печенье «Снежные поцелуи» — нежное рассыпчатое лакомство с ароматом ванили и хрустящей ореховой начинкой. Небольшие круглые печенья после выпекания покрывают сахарной пудрой, благодаря чему они напоминают маленькие снежные шарики. Внутри скрываются измельчённые грецкие орехи, которые придают выпечке насыщенный вкус.

Такое угощение удобно приготовить заранее: оно хорошо хранится в закрытой коробке и подходит не только для семейного чаепития, но и в качестве сладкого подарка к Рождеству. Сложные кондитерские приёмы не понадобятся, а продукты найдутся практически на любой кухне.

Какие продукты понадобятся

На 20–24 печенья:

пшеничная мука — 250 г;

сливочное масло — 180 г;

сахарная пудра — 60 г;

грецкие орехи — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахарная пудра для обсыпки — 80 г.

Лучше использовать сливочное масло жирностью 82,5%. Оно придаёт тесту характерную рассыпчатость и нежный сливочный аромат.

Как приготовить ореховое печенье «Снежные поцелуи»

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут, постоянно помешивая. Полностью остудите орехи и измельчите их ножом или блендером. Не превращайте их в муку — небольшие кусочки должны чувствоваться в готовом печенье. Размягчённое сливочное масло соедините с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Взбейте миксером на небольшой скорости до получения светлой кремовой массы. Добавьте измельчённые орехи и щепотку соли. Постепенно всыпайте просеянную муку, перемешивая ингредиенты лопаткой. Быстро замесите мягкое тесто. Оно должно собираться в комок и не липнуть к рукам. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Разогрейте духовку до 170 °C. Разделите охлаждённое тесто на небольшие одинаковые кусочки и сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними небольшие промежутки. Выпекайте около 15–20 минут. Печенье должно остаться светлым, а снизу слегка подрумяниться. Дайте готовым шарикам постоять на противне 5 минут, чтобы они немного укрепились. Пока печенье ещё слегка тёплое, осторожно обваляйте его в сахарной пудре. После полного остывания повторите обсыпку, чтобы получить красивый белоснежный слой.

Почему печенье получается таким рассыпчатым

Главный секрет — большое количество сливочного масла и отсутствие яиц в тесте.

Масло делает структуру нежной, а измельчённые орехи добавляют приятную плотность и насыщенный вкус.

Благодаря охлаждению тесто становится более устойчивым, поэтому шарики сохраняют форму при выпекании.

Важно не передерживать печенье в духовке. Если оно сильно подрумянится сверху, то может потерять характерную нежную текстуру.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь сразу после духовки переложить печенье в другую посуду или обильно обвалять его в сахарной пудре. Горячие шарики очень хрупкие. Дайте им немного остыть на противне, а затем аккуратно обсыпьте. Второй слой пудры наносите только после полного охлаждения — так получится красивый эффект свежего снега.

Какие орехи можно использовать

Классический вариант готовят с грецкими орехами, но рецепт легко разнообразить.

Миндаль придаст печенью более деликатный вкус.

Фундук добавит насыщенный аромат.

Пекан сделает лакомство особенно нежным.

Фисташки создадут интересный контраст и необычный цвет на разломе.

Можно также смешать два вида орехов, например грецкие и фундук.

Перед добавлением их желательно слегка подсушить и полностью остудить.

Как сделать печенье ещё ароматнее

Для рождественского настроения в тесто можно добавить немного молотой корицы или кардамона.

Хорошо подойдёт и апельсиновая цедра: она придаст выпечке лёгкий цитрусовый аромат.

Если хочется более выраженного шоколадного вкуса, часть орехов можно заменить мелко натёртым тёмным шоколадом.

Однако не стоит добавлять слишком много влажных ингредиентов, иначе тесто потеряет нужную консистенцию.

Как красиво упаковать «Снежные поцелуи»

Это печенье отлично подходит для домашних рождественских подарков.

Разложите полностью остывшие шарики в небольшие бумажные капсулы, а затем переложите в картонную коробочку.

Между слоями можно положить пергамент, чтобы сахарная пудра не стиралась при перевозке.

Для оформления подойдут красная или золотистая лента, небольшая открытка и веточка розмарина.

Такой набор будет выглядеть как готовый сладкий подарок, сделанный своими руками.

Как хранить печенье, чтобы оно не потеряло свежесть

После полного охлаждения переложите «Снежные поцелуи» в герметичную жестяную коробку или контейнер.

Храните их в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и продуктов с сильным запахом.

При правильном хранении печенье сохраняет рассыпчатость примерно 7–10 дней.

Если сахарная пудра со временем частично впиталась, перед подачей можно слегка обновить обсыпку.

Рождественское печенье «Снежные поцелуи» — простой способ приготовить домашнее угощение с красивой зимней подачей. Рассыпчатое масляное тесто, ароматные орехи и белоснежная сахарная пудра создают лакомство, которое приятно поставить на праздничный стол или подарить близким. А возможность приготовить его заранее делает рецепт особенно удобным в преддверии Рождества.

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