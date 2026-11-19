По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году с остеоартрозом жили около 528 миллионов человек. Причём проблемы с суставами давно перестали касаться только пожилых. Боль после спортивных травм, физических нагрузок и повреждений связок знакома даже молодым людям.

Часто всё начинается с мелочей. Колено ноет после прогулки, по утрам трудно расходиться, а привычная тренировка заканчивается болью. Постепенно человек отказывается от любимых занятий, а привычное лечение перестаёт помогать. Какие ещё способы могут вернуть свободу движения?

А что, если для лечения сустава использовать собственную кровь пациента? На этом принципе основана PRP-терапия. Кровь специальным образом обрабатывают, выделяют из неё необходимые компоненты и вводят полученный препарат в проблемную область. Но как это работает? Кому такие инъекции действительно могут помочь и когда уже не обойтись без операции?

Редакция ProKazan поговорила с Питуловым Андреем Георгиевичем, травматологом-ортопедом клиники «Медэксперт» в Казани, чтобы выяснить, как работает PRP-терапия, кому её назначают и когда можно ожидать первых результатов.

При каких заболеваниях суставов назначают PRP-терапию?

— Допустим, человек повредил плечо во время тренировки. Острая боль постепенно прошла, но поднять руку без дискомфорта по прежнему сложно. Или другой случай: после длительной ходьбы начинает болеть тазобедренный сустав, хотя раньше никаких проблем не было.

С подобными жалобами пациенты часто обращаются к травматологу. В клинике «Медэксперт» мы применяем PRP-терапию при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, повреждениях суставов, связок и сухожилий. Метод используют при проблемах с коленными, тазобедренными, плечевыми, локтевыми и другими суставами.

Особенно актуальным такое лечение становится, когда привычные методы уже не приносят желаемого облегчения. Однако перед назначением процедуры важно оценить состояние тканей и определить причину боли.

Что происходит с кровью пациента во время процедуры?

— Представим пациента, которому после повреждения связок рекомендовали PRP-терапию. Сначала мы берём у него кровь и помещаем в специальные пробирки, позволяющие получить плазму с высокой концентрацией тромбоцитов.

Именно тромбоциты содержат факторы роста, которые участвуют в естественных процессах восстановления тканей. Полученную плазму вводим непосредственно в проблемную область.

Вся процедура занимает около 30–60 минут. Госпитализация не требуется, поэтому после инъекции пациент может отправиться домой.

В первые дни после процедуры возможны небольшая болезненность или отёчность. Обычно они проходят самостоятельно. Поскольку используется собственная плазма пациента, вероятность аллергической реакции на неё минимальна, а серьёзные осложнения встречаются редко.

Сколько инъекций нужно сделать и когда ждать результата?

— Иногда пациенты рассчитывают почувствовать облегчение уже после первого укола. Но эффект PRP-терапии развивается постепенно, поэтому мы рекомендуем проходить назначенный курс.

В нашей практике он включает минимум три процедуры, в идеале пять или шесть с интервалом от одной до трёх недель. В зависимости от стадии заболевания и степени повреждения тканей количество инъекций может достигать десяти.

Например, два пациента могут прийти в «Медэксперт» с одинаковой жалобой на боль в колене. Но у одного изменения только начинаются, а у другого заболевание уже прогрессирует. Поэтому и схема лечения будет отличаться.

Первые улучшения могут появиться через две или четыре недели. Человек замечает, что ему легче ходить, подниматься по лестнице, выполнять повседневные дела. Для нас уменьшение боли и улучшение подвижности становятся главными признаками положительного результата.

Когда PRP уже не поможет и придётся делать операцию?

— Чем раньше пациент обращается к врачу, тем больше возможностей для безоперационного лечения. Особенно перспективна PRP-терапия на начальных и умеренных стадиях артроза.

Но бывают и другие ситуации. Например, человек годами терпит боль, откладывает обследование, а когда наконец приходит на приём, сустав уже значительно разрушен. При таких изменениях инъекций может оказаться недостаточно. Операция также может потребоваться при полном разрыве сухожилия.

Ещё один важный момент касается восстановления. После PRP-терапии длительная реабилитация обычно не нужна, однако в первые несколько дней необходимо поберечь сустав.

Если пациент привык регулярно бегать или заниматься в тренажёрном зале, мы рекомендуем временно исключить интенсивные нагрузки. Затем можно постепенно возвращаться к привычной активности, соблюдая рекомендации врача.

Поэтому в «Медэксперте» мы прежде всего оцениваем показания к процедуре и состояние пациента. Важно вовремя определить, когда PRP-терапия может помочь, а когда необходимо рассмотреть другие варианты лечения.

Боль в суставах не всегда проходит самостоятельно, а привычка откладывать визит к врачу может ограничить возможности лечения. Чем раньше удаётся определить причину дискомфорта, тем больше шансов подобрать подходящую терапию и сохранить привычную подвижность. PRP может стать одним из вариантов лечения, если для этого есть показания.

Пройти консультацию травматолога ортопеда, обследование суставов и узнать о возможности проведения PRP-терапии можно в клинике «Медэксперт» в Казани.

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