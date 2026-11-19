С начала года Управление Роспотребнадзора по Татарстану помогло потребителям отсудить почти 100 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.

По её словам, за девять месяцев специалисты приняли участие более чем в тысяче судебных заседаний и подали 165 исков в защиту прав потребителей. Сумма взысканных средств остается стабильно высокой, причем четыре миллиона рублей из общей суммы составила компенсация морального вреда.