Роспотребнадзор РТ взыскал для казанцев почти 100 млн рублей
С начала года Управление Роспотребнадзора по Татарстану помогло потребителям отсудить почти 100 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.
По её словам, за девять месяцев специалисты приняли участие более чем в тысяче судебных заседаний и подали 165 исков в защиту прав потребителей. Сумма взысканных средств остается стабильно высокой, причем четыре миллиона рублей из общей суммы составила компенсация морального вреда.
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