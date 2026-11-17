Грибной жюльен обычно готовят в небольших кокотницах, но для праздничного стола можно придумать более оригинальную подачу. Вместо привычной посуды используйте картофельные корзиночки с хрустящими краями. Внутри спрячется нежная начинка из шампиньонов, лука и сливок под аппетитной сырной корочкой.

Такая закуска особенно хорошо подходит для рождественского ужина: её удобно подавать порционно, а гости могут съесть не только начинку, но и саму картофельную основу. При этом продукты понадобятся самые обычные.

Какие продукты понадобятся

На 8 картофельных корзиночек:

Для основы:

картофель — 600 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Для грибной начинки:

шампиньоны — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливки жирностью 20% — 120 мл;

твёрдый сыр — 100 г;

сливочное масло — 20 г;

мука — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и перец — по вкусу.

Для приготовления понадобятся небольшие силиконовые или металлические формы для маффинов.

Как приготовить картофельные корзиночки

Картофель очистите, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Полностью слейте воду и разомните картофель в однородное пюре. Добавьте сливочное масло, яйцо, муку и немного чёрного перца. Тщательно перемешайте массу. Она должна получиться достаточно густой, чтобы держать форму. Смажьте формочки небольшим количеством масла. Разделите картофельную массу на восемь частей. Выложите каждую порцию в отдельную формочку и распределите по дну и стенкам, формируя небольшие корзиночки. Слегка прижмите массу ложкой, чтобы внутри осталось углубление для начинки. Разогрейте духовку до 190 °C. Выпекайте основы около 20–25 минут до лёгкого подрумянивания.

Достаньте корзиночки и немного остудите, не вынимая из форм.

Как приготовить нежный грибной жюльен

Шампиньоны очистите при необходимости и нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите небольшими кубиками. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте шампиньоны и готовьте 7–10 минут, пока основная часть выделившейся жидкости не испарится. Измельчите чеснок и добавьте к грибам. Всыпьте чайную ложку муки и тщательно перемешайте. Влейте сливки тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавьте соль и чёрный перец. Готовьте на небольшом огне ещё 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Снимите сковороду с плиты и дайте начинке немного остыть.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите грибы в картофельные корзиночки сразу после приготовления. Дайте начинке немного остыть и убедитесь, что соус достаточно густой. Если в нём останется много жидкости, картофельная основа размокнет и потеряет хрустящую текстуру.

Как собрать и запечь жюльен в корзиночках

Разогрейте духовку до 180 °C. Разложите грибную начинку по подготовленным картофельным основам. Старайтесь не заполнять корзиночки до самого края, чтобы соус не вытекал при запекании. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Равномерно посыпьте каждую порцию сыром. Поставьте форму в духовку на 10–12 минут. Когда сыр расплавится и приобретёт золотистый оттенок, достаньте корзиночки. Оставьте их на 5 минут, затем осторожно извлеките из форм.

Перед подачей украсьте свежим укропом или петрушкой.

Почему картофельные корзиночки держат форму

Основу помогает связать яйцо, а небольшое количество муки делает массу более устойчивой.

При запекании поверхность картофеля подсыхает и образует плотную оболочку, которая удерживает сливочную грибную начинку.

Важно не делать стенки слишком тонкими: они должны выдерживать вес жюльена.

Если картофельное пюре получилось водянистым, лучше немного подсушить его в кастрюле на слабом огне перед добавлением остальных ингредиентов.

Как сделать закуску ещё вкуснее

Классическое сочетание шампиньонов и сливок можно разнообразить.

Добавить немного куриного филе, предварительно приготовленного и нарезанного мелкими кубиками.

Заменить часть шампиньонов лесными грибами, предварительно безопасно приготовленными.

Использовать смесь гауды и пармезана для более насыщенной сырной корочки.

Добавить щепотку мускатного ореха в сливочный соус.

Положить немного обжаренного бекона для пикантного вкуса.

Однако не стоит перегружать начинку ингредиентами: главное в этом блюде — нежный грибной жюльен.

Как красиво подать на Рождество

Готовые корзиночки разложите на большом блюде, застеленном листьями салата.

Для украшения используйте веточки укропа, петрушки или несколько небольших ломтиков свежих грибов.

Особенно эффектно смотрятся порции с золотистой сырной корочкой и аккуратными картофельными краями.

Подавать закуску лучше тёплой, пока начинка остаётся нежной, а сыр ещё слегка тянется.

Можно ли приготовить заранее

Картофельные основы можно испечь за несколько часов до праздничного ужина и хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

Грибную начинку также удобно приготовить заранее, но держать её нужно отдельно.

Непосредственно перед подачей наполните корзиночки, посыпьте сыром и отправьте в духовку на 10–12 минут.

Готовую закуску с грибами и сливками храните в холодильнике при температуре не выше +4 °C и употребите в течение 1–2 дней. Не оставляйте её при комнатной температуре дольше двух часов.

Грибной жюльен в картофельных корзиночках — удачная идея для рождественского стола. Вместо привычных кокотниц гости получают порционную закуску с нежной сливочной начинкой, румяным сыром и хрустящей картофельной основой. Красиво, сытно и без лишней посуды.

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