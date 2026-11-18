Из обычного слоёного теста и сыра можно приготовить необычную новогоднюю закуску, которая выглядит как маленькие ёлочные игрушки. Золотистые шарики с хрустящей оболочкой и нежной сырной начинкой станут украшением праздничного стола. При этом для приготовления не нужны специальные формы или сложные ингредиенты.

Такая выпечка особенно хороша в горячем виде, когда сыр внутри остаётся мягким и слегка тянется. А благодаря небольшому размеру «Ёлочные игрушки» удобно подавать на общем блюде вместе с другими новогодними закусками.

Какие продукты понадобятся

На 12–14 небольших изделий:

Для основы:

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

твёрдый сыр — 150 г;

моцарелла для пиццы — 100 г;

сливочный творожный сыр — 80 г;

чеснок — 1 зубчик;

свежий укроп — 2–3 веточки;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для украшения:

яйцо — 1 шт.;

кунжут — 1 ст. л.;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

мак — 1 ч. л.;

твёрдый сыр — 30 г;

свежий розмарин — для подачи.

Как приготовить сырную начинку

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Моцареллу измельчите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Укроп мелко нарежьте. Соедините оба вида сыра, чеснок и зелень. Добавьте сливочный творожный сыр и немного чёрного перца. Тщательно перемешайте массу до однородности. Разделите начинку на 12–14 небольших порций и сформируйте плотные шарики. Уберите их в холодильник на 15–20 минут.

Охлаждённая начинка будет лучше держать форму, поэтому работать с ней станет удобнее.

Как сформировать «Ёлочные игрушки»

Главная особенность рецепта — аккуратная круглая форма, которая напоминает новогодние шары.

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке. Оно должно оставаться прохладным. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто до толщины примерно 3 мм, стараясь не нарушить слоистую структуру. Разрежьте пласт на 12–14 квадратов размером около 9 × 9 см. Если тесто продаётся небольшими пластами, разделите его на равные части. В центр каждого квадрата положите шарик сырной начинки. Поднимите углы теста к центру и тщательно соедините края, чтобы начинка оказалась полностью закрыта. Аккуратно округлите заготовки ладонями, располагая шов снизу. Переложите шарики на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо вилкой и смажьте поверхность заготовок. Часть шариков посыпьте кунжутом, другие — маком или небольшим количеством паприки. Уберите противень с заготовками в холодильник на 10 минут.

Так тесто лучше сохранит форму при выпекании.

Как правильно выпекать

Разогрейте духовку до 200 °C.

Поставьте противень на средний уровень и выпекайте «Ёлочные игрушки» примерно 18–25 минут до золотистого цвета.

Точное время зависит от размера изделий и особенностей духовки.

Готовые шарики должны заметно увеличиться в объёме, а их поверхность — стать румяной и слоистой.

После выпекания оставьте закуску на противне на 5 минут, затем переложите на блюдо.

Как сделать закуску похожей на ёлочные игрушки

Чтобы шарики выглядели особенно празднично, используйте разные варианты оформления.

Золотистые игрушки. Посыпьте тесто кунжутом перед выпеканием.

Игрушки с узором. Добавьте немного мака, который создаст контрастные тёмные точки.

Румяные шары. Слегка присыпьте заготовки сладкой паприкой.

Сырные игрушки. За несколько минут до готовности посыпьте часть шариков мелко натёртым сыром.

Для более узнаваемого оформления можно сделать небольшие декоративные петельки из тонких полосок теста. Их нужно прикрепить к верхушкам шариков до выпекания, слегка смочив место соединения водой. Такие петельки будут съедобными.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите слишком много начинки внутрь слоёного теста. Если края будут плохо соединены, расплавленный сыр вытечет во время выпекания. Чтобы получить красивую золотистую корочку, обязательно смажьте шарики взбитым яйцом и выпекайте их в хорошо разогретой духовке.

Почему закуска получается хрустящей

Слоёное тесто содержит тонкие слои теста и жира. При нагревании влага превращается в пар, который разделяет слои и делает выпечку воздушной.

Высокая температура помогает быстро сформировать хрустящую оболочку, а сырная начинка остаётся мягкой.

Моцарелла придаёт приятную тягучесть, твёрдый сыр — насыщенный вкус, а творожный сыр делает начинку более нежной.

С чем подавать «Ёлочные игрушки»

Готовую закуску красиво разложите на большом круглом блюде.

Между шариками можно разместить небольшие веточки розмарина, которые будут напоминать еловые лапы.

Для яркого праздничного акцента добавьте несколько зёрен граната или помидоров черри.

К сырным шарикам хорошо подходят соусы:

чесночный на основе сметаны;

томатный с базиликом;

сливочный с зеленью;

горчично-медовый.

Лучше подавать соусы отдельно, чтобы тесто не размокало.

Можно ли приготовить заранее

Сырную начинку можно сделать за день до праздника и хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Сами шарики удобнее сформировать за несколько часов до выпекания и держать в холодильнике на противне под пищевой плёнкой.

Если хочется подготовить закуску ещё раньше, сформированные изделия можно заморозить. Выпекать их допустимо без предварительного размораживания, увеличив время приготовления на несколько минут.

Готовые «Ёлочные игрушки» вкуснее всего сразу после духовки. При длительном хранении слоёное тесто постепенно теряет хруст, поэтому выпекать их лучше незадолго до праздничного ужина.

Новогодняя закуска «Ёлочные игрушки» — простой способ превратить обычное слоёное тесто и сыр в красивое праздничное угощение. Хрустящая золотистая оболочка, нежная начинка и необычная форма делают такие шарики отличным дополнением к новогоднему меню. А разнообразное оформление позволяет создать на одном блюде целую коллекцию съедобных ёлочных украшений.

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