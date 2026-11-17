Рождественская выпечка должна быть не только вкусной, но и красивой. Вместо привычного пирога можно приготовить сладкую звезду из мягкого дрожжевого теста с шоколадной начинкой. Несколько тонких слоёв теста соединяются с ароматной шоколадной пастой, а необычная формовка превращает выпечку в настоящее украшение праздничного стола.

Самое интересное начинается при формировании: тесто надрезают на отдельные сегменты и перекручивают, создавая объёмные лучи звезды. При этом рецепт не требует сложных кондитерских навыков — достаточно немного терпения и обычной скалки.

Какие продукты понадобятся

На одну большую рождественскую звезду:

Для теста:

пшеничная мука — 450 г;

молоко — 200 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 60 г;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

шоколадная паста — 180 г;

тёмный шоколад — 40 г;

сливочное масло — 15 г.

Для смазывания:

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для украшения.

Для начинки подойдёт шоколадная паста с фундуком или обычная густая шоколадная масса.

Как приготовить мягкое дрожжевое тесто

Подогрейте молоко до 35–38 °C. Оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 5–10 минут, если это предусмотрено инструкцией производителя. В отдельной миске смешайте яйцо, соль и ванильный сахар. Растопите сливочное масло и немного остудите. Соедините яичную и молочную смеси, добавьте масло. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Вымешивайте около 8–10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут.

Тесто должно увеличиться примерно вдвое. После этого его можно использовать для формирования праздничной звезды.

Как сделать шоколадную начинку

Шоколадную пасту заранее достаньте из холодильника, чтобы она стала мягче и легче распределялась по тесту.

Тёмный шоколад растопите вместе со сливочным маслом на водяной бане.

Немного остудите и смешайте с шоколадной пастой до однородности.

Начинка должна получиться густой, но пластичной. Если она слишком жидкая, её будет сложно распределить между слоями теста.

Как сформировать рождественскую звезду

Подошедшее тесто разделите на четыре одинаковые части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 26–28 см. Первый пласт выложите на лист пергамента и равномерно распределите по нему треть шоколадной начинки, оставляя свободными края. Накройте вторым кругом теста и снова нанесите шоколадную пасту. Повторите действия с третьим пластом. Последний круг уложите сверху, не смазывая его начинкой. В центр получившегося круга поставьте небольшую перевёрнутую чашку или стакан. Слегка обозначьте центральную часть, не прорезая тесто. Острым ножом разделите тесто на четыре равные части, начиная от края стакана. Каждый сектор дополнительно разделите ещё на четыре полосы. В результате получится 16 лучей. Возьмите две соседние полосы и перекрутите их в противоположные стороны по два раза. Соедините кончики и слегка защипните их, формируя красивый луч. Повторите действия со всеми остальными парами полос. Аккуратно уберите стакан и переложите звезду вместе с пергаментом на противень. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут для дополнительной расстойки. Смешайте желток с молоком и смажьте поверхность выпечки.

Выпекайте звезду в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–35 минут до золотистого цвета. Если верх начинает слишком быстро темнеть, прикройте его фольгой.

Готовую выпечку немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Почему шоколадная звезда получается мягкой

Главную роль играет дрожжевое тесто с молоком и сливочным маслом.

Оно поднимается во время расстойки, становится воздушным и после выпекания приобретает мягкий мякиш.

Шоколадная начинка распределяется между тонкими слоями, поэтому каждый кусочек получается с выраженным какао-ароматом.

При этом важно не добавлять слишком много пасты. Избыток начинки может утяжелить тесто и затруднить формирование лучей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед раскатыванием каждого слоя слегка охлаждайте тесто, если оно стало слишком мягким и липким. А шоколадную пасту распределяйте тонким равномерным слоем, не доходя до краёв примерно 1 см. Так начинка останется внутри и не будет вытекать при перекручивании.

Как сделать звезду особенно красивой

Чтобы выпечка получилась аккуратной, старайтесь раскатывать все четыре круга одинакового диаметра.

Для удобства можно заранее вырезать круги по шаблону из пергамента.

При перекручивании не растягивайте полосы слишком сильно. Они должны сохранять одинаковую толщину и не рваться.

Если хотите получить более выразительный рисунок, можно использовать шоколадную пасту двух видов: тёмную и молочную. Тогда на разрезе появятся красивые контрастные слои.

Чем можно дополнить начинку

Шоколадная паста хорошо сочетается с орехами, поэтому в начинку можно добавить 40–50 г измельчённого фундука или грецких орехов.

Для праздничного аромата подойдёт немного апельсиновой цедры.

Любителям более насыщенного вкуса можно добавить щепотку корицы.

А если хочется сделать выпечку менее сладкой, используйте тёмный шоколад с высоким содержанием какао вместо части шоколадной пасты.

Как подать рождественскую звезду

Готовую выпечку лучше всего подавать на большом круглом блюде.

Сверху посыпьте её сахарной пудрой, чтобы создать эффект снежного покрытия.

В центр можно положить несколько ягод клюквы или веточку розмарина.

Звезду удобно разламывать руками по отдельным лучам, поэтому её не обязательно нарезать ножом.

Особенно вкусна выпечка слегка тёплой, когда шоколадная начинка остаётся мягкой.

Можно ли приготовить заранее

Дрожжевое тесто можно замесить накануне и оставить в холодильнике для медленного подъёма в закрытой миске.

Сформированную звезду лучше выпекать непосредственно перед праздничным чаепитием.

Готовую выпечку храните в закрытом контейнере при комнатной температуре около 1–2 дней. Перед подачей её можно немного прогреть в духовке при 150 °C.

Рождественская звезда с шоколадной начинкой — эффектная альтернатива привычному пирогу. Мягкое дрожжевое тесто, ароматный шоколад и необычная форма превращают доступные продукты в праздничную выпечку, которая станет украшением рождественского стола.

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