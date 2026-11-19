Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о создании оперативного штаба, который займется кибериспытаниями в топливно-энергетическом комплексе республики. Новый орган будет координировать работу по выявлению и устранению уязвимостей на объектах ТЭК.

Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба возложено на Министерство промышленности и торговли РТ. В его состав вошли представители Минпромторга, ФСБ, Управления ФСТЭК, а также руководители служб информационной безопасности крупных татарстанских компаний и эксперты «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies.

Штаб будет вырабатывать единый подход к проведению испытаний, контролировать исполнение своих решений и собираться по мере необходимости — в очном или заочном формате. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий перечень ограниченной информации в сфере ТЭК и порядок ее использования.