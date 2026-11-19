После смерти родственника некоторые люди продолжают мысленно разговаривать с ним, рассказывать о своей жизни и просить совета. Священник Стефан Домусчи объяснил, как православная церковь относится к таким обращениям.

Согласно христианскому вероучению, душа человека продолжает существовать после физической смерти. При этом умершие во Христе сохраняют духовную связь с церковью.

Именно поэтому православные верующие молятся об усопших и совершают поминовение. Однако церковь не одобряет попытки установить непосредственный контакт с загробным миром.

Обращение к медиумам, вызов духов и стремление получить ответы от умерших противоречат православной традиции.

При этом обычные мысленные разговоры с покойным могут быть естественной реакцией на утрату. Таким способом человек выражает тоску, вспоминает близкого и постепенно переживает горе.

Особое значение церковь придаёт молитвам в первые 40 дней после смерти. В этот период родственники обычно посещают богослужения и совершают добрые дела в память об усопшем.

Домусчи подчеркнул, что сохранять память об умерших следует прежде всего через молитву, не пытаясь проникнуть в тайны загробной жизни.