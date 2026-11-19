При подготовке к Новому году многие обращают внимание не только на вкус праздничных блюд, но и на символ наступающего года. Согласно китайскому календарю, 2027 год пройдёт под знаком Огненной Козы, которую также называют Овцой. С этим животным связывают спокойствие, домашний уют, гармонию и стремление к благополучию.

В праздничных подборках нередко встречаются советы отказаться от определённых продуктов, чтобы не расстроить символ года. Однако важно понимать, что такие ограничения относятся преимущественно к современным праздничным приметам. В традиционной китайской культуре нет единого перечня блюд, запрещённых в год Козы.

Когда наступит год Огненной Козы

По китайскому лунному календарю год Огненной Козы начнётся 6 февраля 2027 года и продлится до 25 января 2028 года включительно. Поэтому в ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027-го по восточному календарю ещё будет продолжаться год Огненной Лошади.

Тем не менее при подготовке к привычному новогоднему застолью многие предпочитают заранее учитывать символ наступающего года. В таком случае можно обратить внимание на несколько популярных примет, связанных с Огненной Козой.

1. Блюда из козлятины и баранины

Согласно распространённым современным поверьям, главным нежелательным угощением на столе в честь года Козы считается мясо животного, символизирующего наступающий год.

Поэтому некоторые советуют отказаться от козлятины и баранины, заменив их курицей, индейкой, говядиной или рыбой.

Такое ограничение носит исключительно символический характер. В китайской кухне баранина не находится под запретом в год Козы, а сама традиция избегать мяса животного-покровителя не является универсальным правилом.

2. Слишком острые и жгучие блюда

Огненную стихию в популярных астрологических трактовках связывают с энергией, яркими эмоциями и активностью. При этом Козе обычно приписывают мягкий и миролюбивый характер.

Поэтому существует примета, согласно которой чрезмерно острые блюда могут нарушить символическую гармонию праздничного стола.

Если хочется придерживаться такой идеи, лучше отказаться от обилия жгучего перца, очень острых соусов и маринадов.

Вместо них можно использовать ароматные травы, чеснок, паприку, розмарин и тимьян. Они придадут блюдам выразительный вкус без излишней остроты.

3. Слишком тяжёлые и жирные угощения

В некоторых современных рекомендациях к году Козы советуют избегать большого количества жирных мясных блюд, тяжёлых соусов и закусок с обилием майонеза.

Такой совет объясняют стремлением создать более лёгкое и гармоничное праздничное меню.

Например, вместо нескольких салатов с майонезом можно приготовить овощные закуски с йогуртовой заправкой, запечённую птицу и блюда из свежих овощей.

При этом никакого традиционного восточного запрета на жирную пищу в год Козы не существует.

4. Блюда с большим количеством искусственных красителей

Ещё одна популярная примета связана с естественностью праздничного угощения. В современных описаниях символа года Козу часто ассоциируют с природой, зеленью и простыми продуктами.

Поэтому сторонники таких поверий рекомендуют не злоупотреблять десертами с яркими искусственными красителями и сложными декоративными покрытиями.

Вместо этого праздничные блюда можно украсить ягодами, фруктами, орехами, зеленью и натуральными овощными пюре.

Однако подобные рекомендации скорее отражают современные представления о красивой сервировке, чем древние китайские обычаи.

5. Однообразное меню без овощей и зелени

Коза — травоядное животное, поэтому в символических новогодних рекомендациях часто предлагают сделать акцент на растительных продуктах.

Считается, что зелень, овощи, фрукты и злаки помогают создать праздничный стол, соответствующий образу хозяйки года.

По этой причине некоторые советуют не ограничиваться исключительно мясными блюдами.

Хорошим дополнением к меню станут овощные салаты, запечённый картофель, грибные закуски, фаршированные овощи и фруктовые десерты.

Разумеется, отсутствие зелени на столе не связано с какими-либо реальными последствиями для удачи или благополучия.

6. Неаккуратно оформленные блюда

В популярных трактовках Козу связывают с красотой, уютом и любовью к гармонии. Поэтому существует поверье, что праздничный стол должен выглядеть аккуратно и нарядно.

Сторонники этой приметы советуют избегать беспорядочной сервировки и слишком большого количества блюд, которые не помещаются на столе.

Лучше выбрать несколько разнообразных закусок, красиво разложить их на тарелках и дополнить композицию зеленью.

Для оформления подойдут красные, золотистые, оранжевые и зелёные оттенки. Они хорошо сочетаются с праздничной атмосферой и символикой огненной стихии.

Что приготовить на Новый год 2027

Если хочется составить меню с учётом популярных представлений об Огненной Козе, можно выбрать блюда из доступных продуктов.

Категория Подходящие блюда Горячее Запечённая курица с травами, индейка с овощами Гарниры Картофельные розы, рис с овощами, запечённая тыква Салаты Овощной салат с сыром, салат с курицей и яблоком Закуски Фаршированные шампиньоны, сырные шарики, овощные рулетики Десерты Яблочный пирог, фруктовые корзиночки, творожный десерт

Такое меню получится разнообразным, а продукты для него можно приобрести практически в любом супермаркете.

Какие блюда действительно считаются символичными в Китае

В отличие от современных рекомендаций, связанных с животным-покровителем года, китайская новогодняя кухня имеет собственные устойчивые традиции.

Например, рыба символизирует достаток, пельмени цзяоцзы ассоциируются с богатством, а длинная лапша — с долголетием. Сладкие рисовые блюда также занимают важное место в праздничных обычаях.

При этом конкретное меню различается в зависимости от региона и семейных традиций.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стоит полностью перестраивать праздничное меню ради примет. Гораздо практичнее выбрать любимые семейные блюда и дополнить их несколькими новыми закусками из овощей, грибов и сыра. Так стол получится разнообразным, а подготовка к празднику не потребует лишних расходов.

Нужно ли соблюдать новогодние запреты

Большинство рекомендаций о том, что нельзя ставить на стол в год Огненной Козы, не имеют отношения к обязательным правилам восточного календаря. Это современные поверья, которые можно воспринимать как интересную часть праздничной атмосферы.

Если хочется следовать символике года, достаточно сделать акцент на красивой сервировке, овощных блюдах, зелени и разнообразных угощениях. Отказываться от любимых продуктов только из-за новогодних примет необязательно.

Главное в праздничном застолье — не строгие ограничения, а возможность собраться с близкими, приготовить вкусную еду и встретить Новый год в приятной обстановке.

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