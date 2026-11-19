Шампиньоны часто добавляют в салаты, супы и горячие блюда, но из них можно приготовить и самостоятельную праздничную закуску. Достаточно выбрать крупные грибы, наполнить шляпки нежной начинкой из курицы и сыра, а затем запечь до аппетитной золотистой корочки.

«Грибные корзиночки» получаются сочными внутри и слегка подрумяненными снаружи. Их удобно подавать порционно, а для приготовления понадобятся продукты, которые легко найти в обычном магазине. Такая закуска отлично подойдёт для новогоднего стола и семейного ужина.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 грибных корзиночек:

крупные шампиньоны — 10–12 шт.;

куриное филе — 250 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежая петрушка — несколько веточек.

Для рецепта лучше выбирать шампиньоны примерно одинакового размера с плотными шляпками. Так они будут равномерно пропекаться и красиво смотреться на блюде.

Как подготовить шампиньоны

Очистите грибы от загрязнений. При необходимости быстро промойте их прохладной водой и тщательно обсушите. Аккуратно отделите ножки от шляпок, стараясь не повредить края. Чайной ложкой осторожно удалите часть пластинок, чтобы освободить больше места для начинки. Грибные ножки мелко нарежьте — они пригодятся для приготовления начинки. Разложите шляпки на противне, застеленном пергаментом. Слегка смажьте их растительным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 190 °C, на 7–8 минут. Достаньте грибы и аккуратно слейте выделившуюся жидкость.

Предварительное запекание помогает удалить часть влаги. Благодаря этому готовые корзиночки не будут слишком водянистыми.

Как приготовить начинку из курицы и сыра

Пока грибные шляпки немного остывают, можно заняться начинкой.

Куриное филе нарежьте очень маленькими кубиками. Репчатый лук мелко порубите. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Разогрейте сковороду с оставшимся растительным маслом. Обжарьте лук 2–3 минуты до мягкости. Добавьте нарезанные грибные ножки и готовьте ещё 4–5 минут, пока лишняя жидкость не испарится. Выложите куриное филе, добавьте соль, перец и паприку. Обжаривайте, периодически помешивая, до полной готовности курицы. Внутренняя температура мяса должна достигнуть 74 °C. Добавьте чеснок и прогрейте смесь ещё около минуты. Снимите сковороду с огня и дайте начинке немного остыть.

После этого добавьте сливочный творожный сыр и сметану. Перемешайте до получения густой, нежной массы.

Половину твёрдого сыра натрите на мелкой тёрке и вмешайте в начинку. Оставшийся сыр понадобится для румяной корочки.

Как наполнить грибные корзиночки

Подготовленные шляпки выложите на противень углублениями вверх.

В каждую положите примерно по одной столовой ложке курино-грибной начинки. Слегка уплотните её ложкой, формируя небольшую горку.

Сверху посыпьте корзиночки оставшимся тёртым сыром.

Не стоит слишком сильно переполнять грибы: при нагревании сыр расплавится, и часть начинки может вытечь на противень.

Сколько запекать шампиньоны с начинкой

Разогрейте духовку до 190 °C.

Поставьте противень с наполненными грибами на средний уровень и запекайте примерно 12–15 минут.

За это время шампиньоны станут мягкими, а сыр полностью расплавится и начнёт подрумяниваться.

Если хочется получить более выраженную золотистую корочку, в конце приготовления можно включить верхний нагрев на 1–2 минуты. При этом важно следить, чтобы сыр не подгорел.

Готовые корзиночки достаньте из духовки и оставьте на 3–5 минут. Затем переложите на сервировочное блюдо и посыпьте мелко нарезанной петрушкой.

Как сделать грибные корзиночки особенно сочными

Главный секрет — правильно подготовленная начинка. Куриное филе должно быть нарезано небольшими кусочками, чтобы оно равномерно распределялось внутри шляпок.

Сливочный творожный сыр помогает сохранить нежную консистенцию, а сметана добавляет лёгкую кислинку.

При этом грибы важно предварительно избавить от лишней влаги. Если сразу наполнить сырые шампиньоны, во время запекания они могут выделить много сока.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте шампиньоны с широкими и глубокими шляпками. Не выбрасывайте грибные ножки — после обжаривания они сделают начинку ароматнее. А чтобы сырная корочка получилась особенно аппетитной, смешайте обычный твёрдый сыр с небольшим количеством моцареллы для пиццы.

Чем можно разнообразить начинку

Базовый рецепт легко изменить, используя другие доступные ингредиенты.

С беконом. Добавьте к готовой курице немного обжаренного бекона. Он придаст закуске более насыщенный вкус.

Со шпинатом. Положите в начинку горсть свежего шпината и прогрейте до испарения лишней влаги.

С болгарским перцем. Мелко нарезанный сладкий перец добавит сочности и сделает начинку ярче.

С зеленью и чесноком. Если хочется более выраженного аромата, добавьте к сливочному сыру укроп, петрушку и немного чеснока.

Как красиво подать на праздничный стол

«Грибные корзиночки» особенно эффектно выглядят на большом плоском блюде.

Разложите их по кругу, оставляя между шляпками небольшое расстояние. В центре можно разместить несколько веточек свежей зелени.

Для новогодней подачи подойдут небольшие помидоры черри и листья салата. Красные и зелёные оттенки создадут праздничное сочетание с золотистой сырной корочкой.

Подавать грибы лучше тёплыми. В таком виде начинка остаётся мягкой, а расплавленный сыр делает закуску особенно аппетитной.

Можно ли приготовить заранее

Чтобы сэкономить время перед праздничным ужином, куриную начинку можно приготовить накануне. После остывания переложите её в закрытый контейнер и уберите в холодильник.

Шампиньоны лучше очищать и подготавливать непосредственно перед приготовлением, чтобы они сохранили плотную структуру.

За несколько часов до застолья можно предварительно запечь шляпки, наполнить их охлаждённой начинкой и убрать в холодильник. Перед подачей останется только посыпать грибы сыром и запечь до полного прогревания.

Готовую закуску необходимо хранить при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте грибы с курицей и сыром при комнатной температуре дольше двух часов.

«Грибные корзиночки» с курицей и сыром — простой способ превратить обычные шампиньоны в красивую праздничную закуску. Нежная начинка, сочные грибы и золотистая сырная корочка создают удачное сочетание вкусов. А порционная подача делает блюдо удобным для новогоднего стола и любого семейного торжества.

Может быть интересно: