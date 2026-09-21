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Кофейни и кафе Казани, в которых хочется задержаться подольше
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21.09.2026, 13:45 · Дарина Говорухина

редакция
PROKAZAN
Иногда чашка теплого напитка — хороший повод замедлиться посреди большого города. Встретиться с друзьями, устроить поздний завтрак, поработать с ноутбуком или просто занять столик у окна и никуда не спешить.

В проекте «Кофейная и чайная карта Казани» мы собрали уютные кафе и кофейни города с разным настроением — для утреннего кофе и вечернего чая, завтраков, встреч, работы и тех самых вечеров, когда хочется посидеть подольше.
«Чашечка Смысла» — место, где вкус встречается с душой, а каждая чашка наполнена любовью.

Здесь утро можно начать с домашнего завтрака, днём заглянуть на обед, а вечером задержаться за ужином и разговором. Уютные зоны располагают к чтению и встречам с близкими, фотозоны сохраняют настроение, а доска желаний приглашает помечтать. К каждой чашечке подают послание — маленький повод улыбнуться среди повседневных дел.

Преимущества «Чашечки Смысла»:
— кофе с характером — премиальная арабика, кофе в турке на песке и авторские напитки с пряностями
— гастрономическое удовольствие — венские вафли, авторские десерты и десертная буррата с сезонными фруктами, вся продукция халяль
— атмосфера тепла и вдохновения — уютные зоны, VIP-зал на 14 гостей и 50 мест в зале, фотозоны, доска желаний и послание к каждой чашке
— место со смыслом — книги, МАК-карты и изделия из натуральных камней, энергопарфюм и открытия для себя
— впечатления, которые объединяют — мастер-классы, экспресс-знакомства, настольные игры, праздники, живые встречи, звуковая терапия
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Cofix — международная сеть кофеен, завоевавшая популярность благодаря качественному кофе и вкусной еде по справедливой цене. Сегодня сеть насчитывает более 260 кофеен по всей стране.

Этой осенью Cofix продолжает меняться — вместе с вами. Обновляются кофейни, продукты и подход к привычным вещам. А новый сезон начинается с меню, в котором собрали главные вкусы осени и кое-что совсем новое. Повод особенный: 10 октября Cofix исполнилось 10 лет в России! К юбилею приготовили много сюрпризов, а первые из них уже в осеннем меню.

Осеннее меню Cofix:
— капучино «Пряная тыква» — с натуральным тыквенным пюре, пряным сиропом и корицей
— латте «Кокосовый пломбир с пенкой таро» — с воздушной пенкой, цветным зефиром и праздничной посыпкой
— матча-латте «Кокосовый пломбир с пенкой таро» — праздничная версия на матче
— раф «Сливочная халва» — с нотами жареного каштана
— чай «Смородиновый сорбет» — каркаде и пюре чёрной смородины
run coffee — кофейня с концепцией бегового клуба, объединяющая стремление к достижениям с необходимостью качественного отдыха.

«Ускорение через замедление» — идея, вокруг которой строится жизнь проекта. Здесь активным горожанам предлагают сделать паузу, найти жизненный баланс и восстановить энергию. Замедление становится частью движения вперёд, а чашка кофе — поводом переключиться с задач на собственные ощущения.

Особенности run coffee:
— синтез культуры бега и кофейной эстетики
— сочетание спортивной беговой культуры и гедонизма
— продукт, адаптированный под запросы активных людей
— отказ от «токсичной продуктивности»
Для знакомства с сезонными вкусами в кофейне запустили осеннее меню
Coffee Teen — сеть современных кофеен, где легко найти время для любимого напитка и вкусной паузы в ритме Казани.

Заглянуть по пути на работу, встретиться с другом или отвлечься от дел за чашкой кофе — здесь найдётся формат под настроение и планы. Напиток удобно взять с собой на прогулку, а если спешить не хочется — остаться в кофейне и посвятить немного времени себе. Знакомая классика подойдёт для привычного утреннего ритуала, а новые вкусы дадут повод вернуться.

Преимущества Coffee Teen:
— сезонные новинки и регулярное обновление меню
— кофе, десерты, перекусы и полноценные обеды в одном месте
— средний чек — 299 ₽
— кофейни в разных городах России
Хочется горячего кофе или сладкого десерта с доставкой? Переходите по ссылке и заказывайте любимые вкусы Coffee Teen домой или в офис
Met Tea — чайная с китайскими корнями, где традиции чайного искусства встречаются с яркими фруктовыми вкусами и необычными сочетаниями.

История бренда началась в 2014 году в городе Чанчжоу с идеи продолжить традиции китайского чаепития. Сегодня в меню — классические bubble tea, кофе, фруктовые чаи, смузи и молочные напитки с тапиокой. Здесь интересно пробовать новое: выбирать любимую основу, открывать непривычные текстуры и находить сочетание под настроение — для неспешной паузы или прогулки по Казани.

Преимущества Met Tea:
— свежие фрукты в напитках
— премиальный китайский чай
— прямые поставки ингредиентов из Китая для сохранения оригинального вкуса
— необычные топпинги: шарики мати с хрустящим водяным каштаном, пудинг, травяное и чайное желе
Акции Met Tea:
— скидка 20% на кофейные напитки с 10:00 до 14:00
— скидка 20% на новые сезонные напитки и второй напиток бесплатно в день рождения для держателей карт лояльности
— скидка 10% школьникам и студентам
Судьба любит оставлять подсказки — даже в узорах кофейной гущи. В них скрываются новые встречи, неожиданные повороты и мечты, которым пора сбыться. Сделай глоток ароматного кофе, отвлекись от суеты и подумай о самом важном. Возможно, именно сегодня тебя ждут слова, которые подарят вдохновение или помогут решиться на первый шаг. Добавь немного волшебства в свой день!

Хочешь узнать свою судьбу? Переверни карточку с предсказанием!
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