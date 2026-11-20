В Губернаторском дворце Казанского Кремля состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в России Энрике Игнасио Феррера Виейрой. Об этом сообщает портал kazanonline24.ru.

Встреча прошла на фоне 140-летия дипломатических отношений между странами, которое отмечалось в прошлом году. Минниханов подчеркнул важность развития сотрудничества в контексте российско-аргентинских отношений и сделал акцент на межрегиональных контактах.

Посол поблагодарил руководство республики и подтвердил заинтересованность в расширении взаимодействия между Татарстаном и Аргентиной, сообщает КП - Казань.