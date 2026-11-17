На рождественском столе особенно эффектно смотрятся блюда, которые удивляют не только вкусом, но и красивой подачей. Мясной рулет «Праздничная мозаика» — именно такой вариант. Снаружи он покрывается аппетитной румяной корочкой, а внутри скрывается разноцветная начинка из сладкого перца, сыра, шпината и варёных яиц.

При нарезке получаются яркие кусочки с красивым рисунком, напоминающим мозаику. Рулет можно подать горячим с гарниром или полностью остудить и использовать как эффектную мясную закуску.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

Для мясной основы:

свиной фарш — 500 г;

говяжий фарш — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 50 мл;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для разноцветной начинки:

болгарский перец красный — ½ шт.;

болгарский перец жёлтый — ½ шт.;

шпинат — 70 г;

твёрдый сыр — 100 г;

варёные яйца — 3 шт.

Для глазури:

томатная паста — 1 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.

Для более нежного рулета можно использовать только свиной фарш или заменить часть мяса фаршем из индейки.

Как подготовить разноцветную начинку

Именно начинка создаёт красивый рисунок на срезе, поэтому важно подготовить ингредиенты так, чтобы они не выделяли лишнюю влагу.

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими полосками. Шпинат промойте, обсушите и быстро припустите на сковороде без масла в течение 1–2 минут. Полностью остудите зелень и слегка отожмите лишнюю влагу. Твёрдый сыр нарежьте длинными брусочками или натрите на крупной тёрке. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Если яйца небольшие, оставьте их целыми. Крупные можно разрезать пополам вдоль.

Подготовленные продукты разложите отдельно, чтобы было удобно собирать рулет.

Как приготовить мясную основу

Панировочные сухари залейте молоком и оставьте на 5 минут. Репчатый лук натрите на мелкой тёрке или измельчите блендером. В глубокой миске соедините свиной и говяжий фарш. Добавьте яйцо, лук, измельчённый чеснок и размоченные сухари. Всыпьте паприку, соль и чёрный перец. Тщательно перемешайте фарш до однородности. Накройте миску и уберите в холодильник на 15–20 минут.

Мясная масса должна получиться пластичной и достаточно плотной, чтобы удерживать начинку.

Как сформировать рулет «Праздничная мозаика»

Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите рабочую поверхность большим листом пергамента. Выложите фарш и распределите его в прямоугольный пласт толщиной около 1,5–2 см. Разложите по центру варёные яйца, располагая их в один ряд. По обе стороны от яиц выложите красный и жёлтый перец. Добавьте шпинат и брусочки сыра. Поднимите края пергамента и осторожно сверните мясо в плотный рулет, полностью закрывая начинку. Тщательно защипните шов и боковые края, чтобы во время запекания начинка не высыпалась. Переложите рулет швом вниз в форму для запекания. Смешайте томатную пасту, мёд и горчицу. Смажьте полученной глазурью поверхность рулета. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку примерно на 40 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 15–25 минут до образования румяной корочки.

Готовность проверяйте кухонным термометром: температура в центре мясной части рулета должна достигнуть 71 °C.

После духовки оставьте блюдо на 15 минут, затем аккуратно нарежьте острым ножом на порционные ломтики.

Почему рулет получается сочным

Секрет заключается в сочетании двух видов фарша и правильной подготовке мясной основы.

Свинина придаёт рулету сочность, говядина делает вкус более насыщенным, а размоченные панировочные сухари помогают удерживать влагу.

Овощи и сыр добавляют мягкость и создают интересный контраст внутри.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не распределяйте начинку слишком близко к краям мясного пласта. Оставьте свободными примерно 2–3 см, чтобы при сворачивании фарш хорошо соединился и не разошёлся в духовке. А перед нарезкой обязательно дайте рулету отдохнуть — так ломтики получатся ровными, а начинка останется внутри.

Как сделать разрез особенно красивым

Для выразительной мозаики важно правильно расположить начинку.

Красный и жёлтый перец лучше чередовать, а шпинат распределять небольшими полосками между другими ингредиентами.

Варёные яйца создают светлый центр, а сыр после запекания становится мягким и соединяет остальные компоненты.

Не стоит использовать слишком много овощей: избыток начинки может нарушить форму рулета.

Нарезайте мясо только после небольшого отдыха, используя длинный острый нож. Оптимальная толщина одного ломтика — около 2 см.

С чем подать мясной рулет на Рождество

«Праздничная мозаика» хорошо сочетается с картофельным гратеном, запечёнными овощами или нежным картофельным пюре.

Для более лёгкого праздничного меню подойдут салат из свежих овощей и зелень.

Сам рулет можно выложить на большое блюдо, украсить веточками розмарина, помидорами черри и ломтиками запечённого перца.

Особенно красиво смотрятся несколько ломтиков, разложенных веером, чтобы гости сразу увидели разноцветную начинку.

Можно ли приготовить заранее

Мясной рулет удобно подготовить накануне Рождества.

Сформируйте его, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Запекать лучше непосредственно перед подачей.

Если блюдо уже приготовлено, полностью остудите его, уберите в закрытый контейнер и храните в холодильнике до 3–4 дней.

Разогревайте порционные кусочки в духовке при 160–170 °C, добавив немного воды или мясного сока. Перед подачей убедитесь, что мясо полностью прогрелось.

Мясной рулет «Праздничная мозаика» — эффектное горячее, которое легко приготовить из доступных продуктов. Сочное мясо, разноцветные овощи, нежный сыр и красивые ломтики с начинкой делают его достойным украшением рождественского стола. А возможность подготовить рулет заранее поможет сэкономить время в праздничный день.

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