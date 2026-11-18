Что приготовить на Новый год 2027 вместо оливье: пять необычных салатов

Оливье давно стал символом новогоднего застолья, но иногда хочется удивить гостей чем-то новым. Для встречи 2027 года можно приготовить салаты с необычными сочетаниями продуктов, яркими цветами и красивой подачей. При этом совсем не обязательно использовать дорогие ингредиенты или проводить на кухне несколько часов.

Собрали пять рецептов, которые помогут разнообразить праздничное меню. Здесь есть варианты с курицей, креветками, свёклой, грибами и мандаринами. Каждый салат отличается вкусом и оформлением, поэтому может стать самостоятельным украшением новогоднего стола.

1. Салат «Рубиновый венок» с курицей и гранатом

Этот салат привлекает внимание насыщенным красным цветом. Зёрна граната напоминают праздничные украшения, а сочетание курицы, сыра и орехов делает блюдо сытным.

Ингредиенты на 4–6 порций:

куриное филе — 300 г;

варёная свёкла — 2 небольшие штуки;

твёрдый сыр — 100 г;

грецкие орехи — 50 г;

гранат — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 100 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Свёклу и сыр натрите на крупной тёрке. Орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте свёклу с чесноком и небольшим количеством майонеза. Поставьте в центр плоского блюда стакан. Вокруг него выложите курицу, слегка посолите и смажьте майонезом. Следующим слоем распределите орехи, затем сыр с небольшим количеством майонеза. Сверху выложите свёклу и украсьте поверхность зёрнами граната. Аккуратно уберите стакан.

Перед подачей поставьте салат в холодильник на 30–60 минут. Получится яркий праздничный венок, который красиво смотрится на большом блюде.

2. Салат «Мандариновое настроение» с курицей и сыром

Мандарины ассоциируются с Новым годом не меньше, чем ёлка и гирлянды. Их сочная мякоть отлично сочетается с нежной курицей, сыром и орехами.

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 300 г;

мандарины — 3 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

грецкие орехи — 40 г;

листья салата — 80 г;

натуральный йогурт — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

мёд — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе натрите солью и перцем, запеките при 190 °C до достижения 74 °C внутри, затем остудите. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Мандарины очистите, разделите на дольки и по возможности удалите плёнки и косточки. Сыр нарежьте маленькими кубиками, орехи слегка подсушите на сухой сковороде. Смешайте йогурт, горчицу и мёд. На блюдо выложите листья салата, сверху распределите курицу, сыр и мандарины. Добавьте орехи и полейте заправкой непосредственно перед подачей.

Салат получается лёгким, сочным и ароматным. Особенно красиво он смотрится на белой тарелке, где яркие мандариновые дольки создают праздничный контраст.

3. Салат «Жемчужина» с креветками и авокадо

Если хочется приготовить более изысканное блюдо, попробуйте сочетание креветок, авокадо и свежего огурца. Такой салат можно подать в прозрачных креманках или небольших стаканах.

Ингредиенты на 4 порции:

очищенные креветки — 300 г;

авокадо — 1 крупный;

свежий огурец — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

сливочный творожный сыр — 100 г;

натуральный йогурт — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Креветки отварите или обжарьте до готовности, если они сырые, затем остудите. Яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурец измельчите, удалив при необходимости слишком водянистую середину. Авокадо очистите, нарежьте небольшими кусочками и сбрызните лимонным соком. Смешайте творожный сыр с йогуртом, солью и перцем. В креманки выложите огурец, яйца, авокадо и креветки. Между слоями добавляйте понемногу сырной заправки. Украсьте каждую порцию одной-двумя креветками.

Лучше собирать салат незадолго до подачи, чтобы авокадо сохранил цвет, а огурец не успел выделить много сока.

4. Салат «Зимний лес» с грибами и копчёной курицей

Этот вариант понравится тем, кто предпочитает сытные салаты с насыщенным вкусом. Грибы, копчёная курица и сыр хорошо сочетаются между собой, а оформление свежей зеленью напоминает заснеженный лес.

Ингредиенты на 4–6 порций:

копчёная куриная грудка — 250 г;

шампиньоны — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

твёрдый сыр — 120 г;

майонез — 100 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

укроп — небольшой пучок;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте грибы с луком на растительном масле до испарения жидкости, затем полностью остудите. Копчёную курицу нарежьте небольшими кусочками. Яйца сварите вкрутую и натрите на тёрке. Сыр также натрите. В салатник выложите слоями курицу, грибы с луком, яйца и сыр. Между слоями распределяйте небольшое количество майонеза. Сверху украсьте салат веточками укропа.

Для более праздничной подачи можно использовать кулинарное кольцо. Тогда салат получится аккуратным и будет хорошо держать форму.

5. Салат «Золотая звезда» с запечённой тыквой и фетой

Необычный овощной салат станет ярким дополнением к мясным блюдам. Сладковатая запечённая тыква, солоноватая фета и хрустящие орехи создают интересное сочетание вкусов.

Ингредиенты на 4 порции:

очищенная тыква — 400 г;

сыр фета — 150 г;

руккола — 70 г;

грецкие орехи — 50 г;

гранатовые зёрна — 50 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарежьте небольшими кубиками. Смешайте её с одной столовой ложкой оливкового масла, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте при 200 °C примерно 20–25 минут до мягкости и лёгкого подрумянивания. Дайте тыкве остыть до комнатной температуры. Фету нарежьте кубиками, орехи крупно порубите. Смешайте оставшееся оливковое масло, мёд и лимонный сок. На блюдо выложите рукколу, тыкву и фету. Посыпьте орехами и гранатовыми зёрнами, затем полейте заправкой.

Такой салат особенно красиво выглядит на широком блюде. Оранжевая тыква, зелёная руккола и красные гранатовые зёрна создают яркую праздничную композицию.

Какие салаты лучше приготовить заранее

Чтобы не проводить весь день 31 декабря на кухне, часть ингредиентов можно подготовить накануне.

Салат «Рубиновый венок» удобно собрать за несколько часов до подачи, чтобы слои успели немного пропитаться.

Для «Зимнего леса» можно заранее обжарить грибы, сварить яйца и нарезать курицу. Сам салат лучше собрать в день праздника.

Тыкву для «Золотой звезды» также можно запечь заранее и хранить в холодильнике, но рукколу и заправку следует добавлять перед подачей.

Салаты с мандаринами, авокадо и свежими огурцами лучше собирать непосредственно перед застольем. Так они сохранят свежесть и привлекательный вид.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если готовите сразу несколько праздничных салатов, выбирайте блюда с разными заправками и текстурами. Например, один слоёный салат с майонезом, один с йогуртовым соусом и один лёгкий овощной с оливковым маслом. Так новогоднее меню получится разнообразнее, а гости смогут выбрать закуску по своему вкусу.

Как красиво подать салаты на Новый год 2027

Для праздничного оформления необязательно использовать сложный декор. Иногда достаточно необычной формы и нескольких ярких ингредиентов.

Слоёные салаты можно выкладывать в виде венка или звезды. Салаты с креветками эффектно смотрятся в порционных креманках, а овощные композиции лучше подавать на больших плоских блюдах.

Для украшения подойдут гранатовые зёрна, свежая зелень, орехи, дольки мандаринов и тонкие ломтики овощей.

При этом важно не перегружать блюда декором: украшения должны сочетаться с основными ингредиентами.

Все скоропортящиеся салаты необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C и не оставлять на столе более двух часов подряд.

Встреча Нового года 2027 — хороший повод попробовать новые рецепты и немного изменить привычное меню. «Рубиновый венок» удивит ярким оформлением, «Мандариновое настроение» добавит свежести, «Жемчужина» подойдёт для изысканной подачи, «Зимний лес» порадует насыщенным вкусом, а «Золотая звезда» станет лёгким дополнением к праздничному ужину. Эти пять салатов помогут сделать новогодний стол красивым и разнообразным даже без традиционного оливье.

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