Домашняя выпечка с ароматом корицы способна сделать семейное чаепитие по-настоящему уютным. Ко Дню матери можно испечь булочки «Сладкие объятия» — мягкие, воздушные завитки с пряной начинкой и нежной сливочной глазурью. Пока булочки ещё тёплые, глазурь слегка тает и пропитывает верхние слои теста.

Для приготовления понадобятся обычные продукты: мука, молоко, сливочное масло, сахар и корица. Тесто не требует сложных приёмов, а булочки получаются пышными даже у тех, кто нечасто занимается домашней выпечкой.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 булочек:

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

молоко — 250 мл;

сухие быстродействующие дрожжи — 7 г;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 70 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для коричной начинки:

сливочное масло — 60 г;

коричневый или обычный сахар — 100 г;

молотая корица — 2 ст. л.

Для сливочной глазури:

сливочный творожный сыр — 150 г;

сахарная пудра — 70 г;

сливочное масло — 30 г;

молоко — 1–2 ст. л.;

ванилин — на кончике ножа.

Как приготовить мягкое дрожжевое тесто

Молоко слегка подогрейте до 35–38 °C. Оно должно быть приятно тёплым, но не горячим.

Добавьте сахар, яйцо и растопленное, немного остывшее сливочное масло. Перемешайте венчиком.

В отдельной миске соедините просеянную муку, дрожжи, соль и ванильный сахар. Постепенно влейте молочную смесь.

Замешивайте тесто около 8–10 минут. Оно должно стать мягким, эластичным и слегка липким. Не стоит добавлять слишком много муки: плотное тесто сделает готовые булочки сухими.

Сформируйте шар, переложите в слегка смазанную маслом миску и накройте полотенцем или пищевой плёнкой.

Оставьте в тёплом месте примерно на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться в объёме примерно вдвое.

Как сделать ароматную начинку с корицей

Пока тесто поднимается, подготовьте начинку.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Сахар смешайте с молотой корицей. Если используете коричневый сахар, начинка приобретёт лёгкий карамельный оттенок.

Подошедшее тесто переложите на слегка присыпанную мукой поверхность и аккуратно обомните.

Раскатайте его в прямоугольник размером примерно 35 × 45 см.

Равномерно распределите мягкое сливочное масло по поверхности, оставляя около 2 см свободного края с одной длинной стороны.

Посыпьте тесто сахаром с корицей, слегка прижимая смесь ладонью.

Как сформировать булочки «Сладкие объятия»

Сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Свободный край слегка прижмите, чтобы зафиксировать шов.

Разрежьте рулет на 10–12 одинаковых частей толщиной примерно 3–4 см. Удобнее использовать острый нож или прочную кулинарную нить.

Форму для выпечки размером около 24 × 30 см смажьте сливочным маслом.

Выложите булочки срезом вверх, оставляя между ними небольшие промежутки. Во время выпекания они поднимутся и соединятся краями.

Накройте форму полотенцем и оставьте ещё на 25–35 минут для повторного подъёма.

Именно благодаря этому этапу булочки получатся особенно пышными.

Сколько выпекать булочки с корицей

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте форму на средний уровень и выпекайте около 25–30 минут.

Готовые булочки должны заметно увеличиться в размере и приобрести красивый золотистый оттенок. Если верх начинает быстро темнеть, прикройте форму фольгой.

Не передерживайте выпечку в духовке. Как только тесто полностью пропечётся, булочки можно доставать.

Оставьте их в форме на 5–10 минут, пока готовите глазурь.

Как приготовить нежную сливочную глазурь

Для глазури используйте сливочный творожный сыр и мягкое сливочное масло комнатной температуры.

Соедините их в миске и разотрите венчиком до однородности.

Добавьте сахарную пудру и немного ванилина. Перемешайте, затем постепенно влейте молоко.

Глазурь должна получиться густой, но достаточно мягкой, чтобы легко распределяться по булочкам.

Нанесите её на ещё тёплую выпечку. Часть глазури слегка растает и проникнет между коричными завитками, а сверху останется нежный сливочный слой.

Если хочется сохранить более плотную белую шапочку, дождитесь, пока булочки остынут почти до комнатной температуры.

Почему булочки получаются мягкими

Главный секрет — правильная консистенция дрожжевого теста. Оно должно быть нежным и эластичным, а не забитым мукой.

Сливочное масло делает мякиш более мягким, а достаточное время подъёма помогает сформировать воздушную структуру.

Важно также не перегревать молоко при замешивании и не сокращать время расстойки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы булочки оставались нежными, не добавляйте лишнюю муку при раскатывании. Если тесто слегка липнет к рукам, лучше смазать рабочую поверхность каплей растительного масла. А сливочную глазурь наносите на тёплые, но не горячие булочки — так она красиво покроет завитки и не стечёт полностью на дно формы.

Как разнообразить начинку

Классическое сочетание корицы и сахара можно дополнить другими ингредиентами.

С яблоками. Добавьте к коричной начинке одно небольшое яблоко, нарезанное очень мелкими кубиками. Предварительно слегка припустите его на сковороде и остудите, чтобы убрать лишнюю влагу.

С орехами. Посыпьте тесто 50 г измельчённых грецких орехов. Они добавят приятный хруст.

С шоколадом. Распределите поверх коричной начинки 50 г мелко нарезанного тёмного шоколада.

С апельсиновой цедрой. Добавьте немного свежей цедры в сливочную глазурь. Она придаст десерту лёгкий цитрусовый аромат.

Как красиво подать булочки ко Дню матери

«Сладкие объятия» особенно эффектно смотрятся в одной большой форме, когда пышные завитки соприкасаются друг с другом.

Перед подачей можно дополнительно посыпать выпечку небольшим количеством корицы или украсить тонкими полосками растопленного шоколада.

Для более праздничного оформления выложите несколько булочек на красивую тарелку, добавьте свежую клубнику или малину.

Рядом можно поставить чашку ароматного чая, кофе или какао. Такой десерт подойдёт для уютного семейного завтрака или вечернего чаепития.

Можно ли приготовить заранее

Если хочется подать свежие булочки утром, тесто можно подготовить с вечера.

Сформируйте завитки, выложите их в форму, накройте и уберите в холодильник на ночь. Утром достаньте форму и оставьте при комнатной температуре примерно на 45–60 минут, пока булочки не станут заметно пышнее. Затем выпекайте по рецепту.

Готовые булочки без глазури можно хранить в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре до двух суток.

Выпечку со сливочно-сырной глазурью лучше хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C и употребить в течение 2–3 дней.

Перед подачей охлаждённые булочки можно ненадолго оставить при комнатной температуре, чтобы тесто стало мягче.

Булочки «Сладкие объятия» — простой и душевный десерт ко Дню матери. Воздушное дрожжевое тесто, ароматная корица и нежная сливочная глазурь создают сочетание, которое напоминает о домашнем уюте. А приготовленная своими руками выпечка станет приятным дополнением к семейному празднику.

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