На новогоднем столе всегда хочется видеть не только вкусные, но и красивые блюда. Салат «Снежная королева» привлекает внимание белоснежной верхушкой, нежными слоями из курицы и сыра и неожиданной хрустящей прослойкой. Она делает привычное сочетание продуктов интереснее и добавляет закуске необычную текстуру.

Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты: куриное филе, яйца, сыр, свежий огурец и немного грецких орехов. Салат можно собрать заранее, а перед подачей украсить так, чтобы он напоминал небольшой снежный сугроб.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

куриное филе — 350 г;

твёрдый сыр — 150 г;

яйца — 4 шт.;

свежий огурец — 1 крупный;

грецкие орехи — 70 г;

плавленый сыр — 100 г;

майонез — 120 г;

натуральный йогурт без добавок — 80 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для украшения можно использовать несколько веточек укропа и немного мелко натёртого сыра.

Как подготовить ингредиенты

Куриное филе отварите в слегка подсоленной воде до полной готовности. Обычно на это требуется около 20–25 минут после закипания, в зависимости от толщины куска. Внутренняя температура мяса должна достигнуть 74 °C.

Готовую курицу остудите и нарежьте небольшими кубиками или разберите на тонкие волокна.

Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их в разные миски.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, а плавленый — на мелкой. Чтобы плавленый сыр было удобнее измельчать, предварительно положите его на 10–15 минут в морозильную камеру.

Огурец нарежьте маленькими кубиками. Если внутри много семян и жидкости, мягкую середину лучше удалить.

Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 2–3 минуты, постоянно помешивая. После остывания порубите ножом на небольшие кусочки.

Именно орехи станут необычной хрустящей прослойкой, которая будет контрастировать с нежными ингредиентами.

Как приготовить заправку

Чтобы салат получился нежным, но не слишком тяжёлым, майонез можно смешать с натуральным йогуртом.

Соедините оба ингредиента в небольшой миске, добавьте измельчённый чеснок и немного чёрного перца.

Тщательно перемешайте до однородности. Дополнительно солить заправку необязательно — лучше попробовать её после смешивания.

Как собрать салат «Снежная королева»

Для красивой подачи удобно использовать кулинарное кольцо диаметром 18–20 см. Если его нет, салат можно собрать в глубоком прозрачном салатнике.

Выкладывайте ингредиенты в следующем порядке:

Первый слой — курица. Распределите мясо по дну блюда, слегка посолите и смажьте небольшим количеством заправки. Второй слой — свежий огурец. Выложите кубики огурца и аккуратно разровняйте. Толстый слой соуса здесь не нужен. Третий слой — яичные желтки. Равномерно распределите их поверх огурцов и добавьте немного заправки. Четвёртый слой — грецкие орехи. Посыпьте салат измельчёнными орехами. Этот слой лучше оставить без соуса, чтобы сохранить хруст. Пятый слой — твёрдый сыр. Распределите сырную стружку и слегка смажьте заправкой. Шестой слой — плавленый сыр. Аккуратно разровняйте его и добавьте тонкий слой соуса. Седьмой слой — яичные белки. Покройте ими верхушку салата, создавая эффект пушистого снега.

Не прижимайте верхний слой слишком сильно. Чем воздушнее будет белковая стружка, тем красивее получится праздничная подача.

Сколько должен пропитываться салат

После сборки уберите «Снежную королеву» в холодильник на 1–2 часа.

За это время курица, сыр и яйца станут нежнее благодаря заправке, а слои лучше соединятся между собой.

Если используете кулинарное кольцо, снимайте его непосредственно перед подачей.

Не стоит оставлять полностью собранный салат на всю ночь, если хочется сохранить хрустящую прослойку. Орехи постепенно впитывают влагу и становятся мягче.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы грецкие орехи дольше оставались хрустящими, обязательно подсушите их на сковороде и полностью остудите перед добавлением. А если готовите салат заранее, ореховую прослойку можно добавить непосредственно при окончательной сборке за несколько часов до застолья.

Как красиво украсить «Снежную королеву»

Главное украшение салата — белоснежная поверхность из натёртых яичных белков.

По краям блюда можно разложить небольшие веточки укропа, напоминающие заснеженные еловые лапы.

Для более выразительного оформления используйте немного мелко натёртого твёрдого сыра. Он создаст дополнительный объём и сделает поверхность похожей на рыхлый снег.

Если хочется добавить праздничный акцент, выложите несколько зёрен граната по краю блюда. На белом фоне они будут смотреться особенно ярко.

Чем можно заменить грецкие орехи

Если грецкие орехи не нравятся, хрустящую прослойку можно приготовить из других продуктов.

Жареный миндаль. Придаст салату более деликатный ореховый вкус.

Сухарики из белого хлеба. Нарежьте хлеб маленькими кубиками и подсушите в духовке. Добавлять их лучше непосредственно перед подачей.

Жареные тыквенные семечки. Подойдут тем, кто предпочитает менее выраженный ореховый вкус.

При использовании сухариков или семечек важно не переборщить с количеством, чтобы хрустящая прослойка не заглушила нежный вкус курицы и сыра.

Можно ли приготовить салат заранее

Большую часть ингредиентов удобно подготовить за день до праздника. Куриное филе и яйца можно отварить заранее, остудить и убрать в холодильник.

Сыр лучше натирать непосредственно перед сборкой, а огурец нарезать в последний момент, чтобы он не успел выделить много сока.

Готовый салат необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. На праздничном столе его не следует оставлять без охлаждения дольше двух часов.

«Снежная королева» — удачный вариант салата на Новый год 2027 для тех, кто хочет разнообразить привычное меню. Нежные слои из курицы, яиц и сыра сочетаются со свежестью огурца, а хрустящие грецкие орехи делают вкус интереснее. Благодаря белоснежному оформлению салат станет заметным украшением праздничного стола.

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