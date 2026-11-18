Новогодние закуски должны быть не только вкусными, но и красивыми. При этом совсем не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Из обычного сыра, яиц и нескольких дополнительных ингредиентов можно приготовить нежные «Сырные снежки», которые напоминают маленькие снежные шарики.

Главная особенность этой закуски — начинка-сюрприз. Внутри каждого шарика скрывается кусочек сочной оливки, а снаружи его покрывает белоснежная сырная стружка. Получается оригинальное угощение, которое удобно подавать порционно.

Какие продукты понадобятся

На 12–14 небольших шариков:

твёрдый сыр — 150 г;

сливочный творожный сыр — 180 г;

варёные яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 1 ст. л.;

зелёные оливки без косточек — 12–14 шт.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для украшения:

моцарелла для пиццы — 100 г;

свежий укроп — несколько веточек;

зёрна граната — 2 ст. л.

Как приготовить сырную основу

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Яйца сварите вкрутую, полностью остудите и очистите от скорлупы. Натрите яйца на мелкой тёрке и соедините с сыром. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте сливочный творожный сыр, чеснок и майонез. Приправьте массу небольшим количеством чёрного перца. Соль добавляйте только после пробы: сыр и оливки уже достаточно солёные. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной пластичной массы. Уберите сырную основу в холодильник на 20 минут.

После охлаждения масса станет плотнее, поэтому формировать шарики будет значительно проще.

Как сделать «Сырные снежки» с сюрпризом

Оливки достаньте из рассола и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Разделите охлаждённую сырную массу на 12–14 равных частей. Возьмите одну порцию и слегка расплющите её на ладони. В центр положите оливку. Соедините края сырной массы так, чтобы начинка оказалась полностью закрыта. Аккуратно скатайте круглый шарик. Повторите с оставшимися ингредиентами. Моцареллу натрите на самой мелкой тёрке. Обваляйте каждый шарик в сырной стружке, слегка прижимая её к поверхности. Переложите готовые снежки на тарелку и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

В результате получатся аккуратные белые шарики с нежной текстурой и неожиданной начинкой внутри.

Как сделать закуску особенно нежной

Для этого рецепта важно правильно подобрать сыры.

Сливочный творожный сыр отвечает за мягкую консистенцию и помогает соединить ингредиенты. Твёрдый сыр придаёт более насыщенный вкус, а яйца делают массу нежнее.

Для внешнего слоя лучше использовать светлую моцареллу для пиццы. Она хорошо натирается в охлаждённом виде и создаёт эффект пушистого снежного покрытия.

Если сырная масса получилась слишком мягкой, добавьте немного тёртого твёрдого сыра и повторно охладите её.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед формированием шариков слегка смочите руки холодной водой. Так сырная масса будет меньше прилипать к ладоням, а снежки получатся ровными. Оливки обязательно обсушите, иначе лишняя влага внутри может сделать закуску слишком мягкой.

Какие ещё начинки можно спрятать внутри

Вместо оливок можно использовать другие небольшие ингредиенты. Это позволит приготовить сразу несколько вариантов закуски.

С грецким орехом. Положите в центр половинку ядра. Орех добавит приятный хруст.

С виноградом. Используйте небольшие ягоды без косточек. Сочетание сладкого винограда и солоноватого сыра получится необычным.

С вялеными томатами. Спрячьте внутрь маленький кусочек томата, предварительно удалив лишнее масло.

С маслинами. Они придадут закуске более выраженный вкус и создадут красивый контраст на разрезе.

Если готовите несколько видов снежков, разложите их на разных участках блюда или отметьте небольшими веточками зелени, чтобы гости могли различать начинки.

Как красиво подать «Сырные снежки» на Новый год

Праздничное оформление — одна из главных особенностей этой закуски.

Возьмите широкое плоское блюдо и разложите сырные шарики в форме небольшой снежной горки.

Между ними разместите веточки свежего укропа, которые будут напоминать еловую хвою.

Добавьте несколько зёрен граната для яркого красного акцента.

Можно также подать снежки в маленьких бумажных капсулах для конфет. Такой вариант особенно удобен для фуршета: гости смогут брать закуску, не нарушая общую композицию.

Для более эффектной подачи используйте тёмное блюдо. На его фоне белоснежные сырные шарики будут выглядеть особенно выразительно.

Можно ли приготовить закуску заранее

«Сырные снежки» удобно готовить накануне праздничного ужина.

Сырную массу можно сделать заранее и хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Сформированные шарики также можно оставить в холодильнике до следующего дня. Однако обваливать их в моцарелле лучше за несколько часов до подачи, чтобы сырная стружка сохранила красивый внешний вид.

Украшать блюдо свежей зеленью и гранатом рекомендуется непосредственно перед застольем.

Из-за молочных продуктов и яиц закуску нельзя надолго оставлять при комнатной температуре. Подавайте её охлаждённой и убирайте остатки в холодильник не позднее чем через два часа.

«Сырные снежки» с начинкой-сюрпризом — простой способ разнообразить новогоднее меню без сложных рецептов. Нежная сырная основа, сочная начинка и белоснежное оформление превращают обычные продукты в оригинальную праздничную закуску. А возможность приготовить шарики заранее поможет сэкономить время перед приходом гостей.

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