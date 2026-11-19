С 10 по 13 ноября Казань стала местом встречи тех, кто определяет будущее строительной отрасли. На Международную строительную неделю БРИКС приехали представители бизнеса, власти, девелоперы и инвесторы из разных стран. За четыре дня мероприятие собрало более 42 тысяч участников, а сумма заключённых соглашений превысила 20 млрд рублей.

В «Казань Экспо» обсуждали будущее рынка недвижимости, новые технологии и развитие городов. Компании представляли свои проекты, делились опытом и искали ответы на вопросы, которые сегодня волнуют всю отрасль. Особое внимание уделили коммерческой недвижимости: где строить новые объекты, какие форматы востребованы и как избежать дорогостоящих ошибок?

Своим взглядом на эти вопросы поделилась и группа компаний ASG, которая развивает крупные территории Казани и Татарстана. На одной из деловых сессий представители компании рассказали, почему даже перспективный проект может оказаться убыточным из-за неправильно выбранного участка.

Редакция ProKazan разобралась, какие идеи представили участники строительной недели БРИКС, что сегодня мешает бизнесу запускать новые объекты и какие решения предложили эксперты ASG.

Почему даже перспективный проект может оказаться убыточным

До 80% успеха коммерческого проекта зависит от его расположения. Именно с этого тезиса начал своё выступление на строительной неделе БРИКС директор департамента развития территорий ASG Рустем Галиханов. Однако найти подходящую землю в Казани оказалось сложнее, чем можно предположить.

По словам эксперта, на момент его анализа в открытой продаже находилось всего около 50 участков под коммерческое и промышленное строительство. Причём почти 90% предложений составляли небольшие территории площадью в несколько соток, пригодные преимущественно для небольших объектов.

Даже покупка подходящего участка не гарантирует быстрого начала работ. Инвестору необходимо проверить разрешённое использование земли, градостроительные ограничения и возможность согласовать будущий объект с городом. Например, вместо запланированного бизнес-центра власти могут предложить построить гостиницу.

«Все эти процедуры в среднем у нас занимают от одного до трёх лет», — рассказал Рустем Галиханов, директор департамента развития территорий ASG.

Отдельная проблема связана с коммуникациями. Даже если рядом проходит газопровод или водопровод, свободных мощностей для подключения может не оказаться. По словам Галиханова, самостоятельное подведение сетей в таком случае способно обойтись минимум в 10 млн рублей.

Поэтому в ASG делают ставку на предварительную подготовку территорий. Компания заранее разрабатывает проекты планировки и согласовывает с городом возможные варианты застройки. Такой подход позволяет инвестору ещё до покупки понимать, какой объект можно реализовать и какие ограничения придётся учитывать.

Где в Казани появятся новые точки притяжения для бизнеса

Новые деловые центры Казани могут появиться там, где сегодня преобладает частная застройка. Один из таких районов находится на востоке города. Здесь ASG более десяти лет разрабатывает проект «Восточная дуга», который объединяет девять территорий с жилыми кварталами, коммерческими объектами и промышленными парками.

По словам Рустема Галиханова, проект предусматривает строительство 4,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Вдоль Мамадышского и Вознесенского трактов, а также проектируемого 29-го проезда запланированы крупные деловые и производственные площадки.

Особое место занимает общественно-деловой центр «Яблоневые сады». Здесь утверждён проект строительства 1,3 млн квадратных метров жилья, а рядом расположены Куюки, откуда ежедневно около 20 тысяч человек выезжают на работу в Казань. Для бизнеса такой поток открывает возможности для развития торговли, общественного питания и услуг.

«Если инвестор к нам приходит и говорит: "Хочу АЗС", у нас сразу предусмотрено под него изменить участок. Хочет склады, хочет бизнес-центр», — рассказал Рустем Галиханов, директор департамента развития территорий ASG.

Другой крупный проект, индустриальный парк «Восток», разместится между Мамадышским и Вознесенским трактами. По расчётам компании, здесь смогут работать от 15 до 20 тысяч человек. Для них предусмотрены торговые объекты, включая два участка под крупные торговые центры на первой линии Мамадышского тракта, зоны для небольших магазинов, а также складские и производственные площадки.

Интересно, что размещение объектов здесь продумывали около двух лет. Например, пищевые производства планируют отделить от промышленных зон, а небольшие магазины размещать с учётом будущего потока посетителей крупных торговых центров.

Развитие коммерческих территорий ASG планирует и за пределами Казани. В проекте «Зелёная дуга» площадью 1800 гектаров предусмотрено семь производственных парков. Пока он находится на стадии проектирования, но в перспективе может стать ещё одной точкой притяжения для бизнеса в Казанской агломерации.

Что сегодня выгоднее строить: офисы, магазины или небольшие производства

Какая коммерческая недвижимость сегодня действительно востребована в Казани? Этот вопрос стал одним из ключевых на дискуссии строительной недели БРИКС. Участники обсуждали доходность объектов, изменения спроса и перспективы разных форматов.

Свою оценку представила Айгуль Хамитова, руководитель направления проектов коммерческой недвижимости ГК ASG и директор Дома приёмов ASG. По её словам, одним из самых востребованных сегментов в Казани остаётся стрит-ретейл. Причём предпринимателей интересуют небольшие помещения площадью от 30 до 120 квадратных метров. В Москве, для сравнения, чаще рассматривают объекты от 100 квадратных метров.

«Он всегда предсказуем, он понятен, девелоперы спокойно его приобретают, его капитализация растёт сразу, то есть после сдачи дома, следующих очередей», — рассказала Айгуль Хамитова.

Отдельные перспективы эксперт видит в гостиницах и апарт-отелях. По приведённым ею данным, за восемь месяцев 2026 года Казань посетили 4,5 млн туристов. Средняя загрузка средств размещения составила 62%, а в пиковые периоды достигала 92–93%. При этом интерес к подобным объектам проявляют инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга.

На офисном рынке ситуация неоднородная. По оценке Хамитовой, наиболее устойчивыми остаются помещения класса B. Доля свободных площадей в этом сегменте Казани составляет около 8%, тогда как более дорогие офисы класса A столкнулись со снижением спроса.

Ещё одно направление, которое обсуждали на форуме, это Light Industrial. Такой формат объединяет небольшое производство, склад и офис на одной площадке. По словам эксперта, в Казани есть спрос на помещения площадью от 150 до 1500 квадратных метров, однако качественного предложения пока недостаточно.

Впрочем, Хамитова предупредила и о возможных рисках. После ввода крупного комплекса «Дружба» предложение подобных помещений может увеличиться, что сделает ситуацию на рынке менее предсказуемой.

Таким образом, у каждого формата есть свои перспективы и ограничения. Небольшие торговые помещения остаются понятным инструментом для инвесторов, гостиничный сегмент поддерживает туристический поток, а офисы и производственные площади требуют более внимательной оценки спроса и конкуренции.

Как построить объект, который останется востребованным через десять лет

Сегодня коммерческое помещение может приносить стабильный доход, а через несколько лет потерять арендаторов из-за изменения спроса. Офисы становятся меньше, торговые центры пересматривают свои концепции, а новые жилые кварталы меняют привлекательность соседних территорий. Как инвестору предусмотреть эти изменения?

На строительной неделе БРИКС участники обсудили, что поможет коммерческой недвижимости сохранять доходность в долгосрочной перспективе. Айгуль Хамитова выделила три основных фактора: расположение объекта, его техническое состояние и возможность адаптироваться к новым потребностям рынка.

«Это может быть и спальный район, но развивающийся. И третий фактор, это вот... умение подстраиваться под рынок, менять формат под запрос», — объяснила Айгуль Хамитова, руководитель направления проектов коммерческой недвижимости ГК ASG.

Например, ещё недавно компании активно выбирали офисы с открытой планировкой, а затем вновь стали востребованы небольшие отдельные кабинеты. Похожая ситуация происходит с торговой недвижимостью. По словам эксперта, торговые комплексы постепенно превращаются в пространства для общения, занятий фитнесом и проведения досуга.

Не менее важно техническое состояние здания. Перед покупкой инвестору необходимо оценить, каких капитальных вложений потребует объект в ближайшие три или пять лет. Иногда своевременная продажа недвижимости оказывается разумнее дорогостоящей реконструкции.

В самой ASG развитие территорий планируют до 2050 года. По словам Хамитовой, компания заранее определяет, какие земельные участки будет выводить на рынок и в какой последовательности осваивать новые территории. Среди перспективных направлений эксперт назвала Большой Зеленодольск, где развиваются логистика и промышленность, а также отдельные территории в центре Казани.

Для инвестора главный вывод заключается в необходимости заранее продумать будущее объекта. Кто будет его арендовать через пять лет? Можно ли изменить планировку или назначение помещений? Сколько потребуется вложить в содержание и обновление здания? Ответы на эти вопросы помогают оценить перспективы недвижимости ещё до начала строительства.

Строительная неделя БРИКС показала, что перспективы коммерческой недвижимости во многом зависят от грамотного выбора участка, понимания спроса и планирования на годы вперёд. Для Казани эти вопросы особенно актуальны: город продолжает развиваться, а вместе с новыми жилыми районами появляются возможности для бизнеса.

ГК ASG предлагает инвесторам участки под коммерческое и промышленное строительство, в том числе на территориях перспективного развития Казанской агломерации. Узнать подробнее о проектах, доступных площадках и условиях сотрудничества можно у специалистов компании.

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