Обычные апельсины можно превратить в красивое рождественское лакомство, которое украсит праздничный стол и станет приятным подарком для близких. Апельсиновые цукаты получаются полупрозрачными, ароматными, с приятной цитрусовой горчинкой и сладкой сахарной корочкой. Их можно подавать к чаю, добавлять в выпечку или окунать в растопленный шоколад.

Главный секрет — не торопиться с приготовлением. Апельсиновые корки нужно несколько раз проварить, а затем медленно уварить в сахарном сиропе. Так они станут мягкими, пропитаются сладостью и сохранят насыщенный цитрусовый аромат.

Какие продукты понадобятся

На 2 небольшие баночки:

апельсины — 4 шт.;

сахар — 400 г;

вода — 300 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сахарная пудра или мелкий сахар — 50 г для обсыпки.

Для дополнительного аромата можно использовать палочку корицы, несколько бутонов гвоздики или звёздочку бадьяна.

Лучше выбирать апельсины с плотной кожурой без повреждений. Поскольку для рецепта используются корки, фрукты необходимо тщательно вымыть под проточной водой.

Как подготовить апельсиновые корки

Вымойте апельсины тёплой водой и тщательно обсушите. Срежьте верхнюю и нижнюю части каждого плода. Сделайте несколько продольных надрезов на кожуре и снимите её крупными полосками вместе с белой частью. Нарежьте корки полосками шириной примерно 5–7 мм. Переложите их в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Проварите 5 минут, затем слейте воду. Повторите процедуру ещё два раза, каждый раз используя свежую воду.

Такая подготовка помогает уменьшить выраженную горечь белой части кожуры, но сохраняет характерный апельсиновый аромат.

Как сварить цукаты в сахарном сиропе

В чистой кастрюле соедините 400 г сахара и 300 мл воды. Поставьте на небольшой огонь и перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Добавьте лимонный сок и, если используете, корицу или бадьян. Выложите подготовленные апельсиновые полоски в сироп. Доведите до слабого кипения и варите на небольшом огне примерно 45–60 минут. Периодически аккуратно перемешивайте, чтобы корки равномерно пропитывались сиропом. Когда полоски станут полупрозрачными и мягкими, снимите кастрюлю с плиты. Оставьте корки в сиропе на 2–3 часа, чтобы они лучше пропитались. Достаньте цукаты шумовкой и разложите на решётке, установленной над противнем. Дайте лишнему сиропу стечь и оставьте корки подсыхать на 8–12 часов. Когда поверхность перестанет быть липкой, обваляйте полоски в мелком сахаре или сахарной пудре.

Если хочется получить более сухие цукаты, их можно дополнительно подсушить в духовке при 60–70 °C с приоткрытой дверцей в течение 1–2 часов.

Почему цукаты получаются полупрозрачными

Во время длительного приготовления сахарный сироп постепенно проникает в ткани апельсиновой корки.

В результате часть влаги замещается сахаром, а кожура становится более мягкой и приобретает характерный янтарный оттенок.

Именно поэтому важно готовить цукаты на слабом огне. При бурном кипении сироп может быстро загустеть, а корки останутся жёсткими.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь сразу высушить цукаты до твёрдого состояния. Сначала дайте им хорошо стечь и подсохнуть при комнатной температуре. Если отправить слишком влажные полоски в сахарную обсыпку, она быстро растворится и превратится в липкий слой.

Как убрать лишнюю горечь

Апельсиновая кожура содержит природные горькие вещества, поэтому предварительное отваривание действительно важно.

Если хочется получить более мягкий вкус, проварите корки не три, а четыре раза, каждый раз полностью меняя воду.

Не стоит полностью срезать белую часть кожуры: она помогает сохранить форму цукатов и после приготовления становится приятной по текстуре.

Для рецепта лучше использовать сладкие апельсины с ароматной кожурой.

Как сделать шоколадные апельсиновые конфеты

Из готовых цукатов можно приготовить ещё один вариант рождественского угощения.

Для этого понадобится около 100 г тёмного шоколада.

Полностью остудите и подсушите апельсиновые полоски. Растопите шоколад на водяной бане. Окуните каждый цукат примерно наполовину. Разложите на пергаменте. Уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы шоколад застыл.

Получатся красивые цитрусовые конфеты с тонкой шоколадной оболочкой. Их можно положить в подарочную коробочку вместе с обычными цукатами.

Как красиво упаковать цукаты к Рождеству

Домашние апельсиновые цукаты отлично подходят для небольших сладких подарков.

Разложите полностью подсушенные полоски в стеклянные баночки или небольшие картонные коробочки, выстеленные пергаментом.

Для оформления используйте красную ленту, небольшую открытку и веточку розмарина.

Особенно красиво смотрятся цукаты, перемешанные с шоколадными кусочками, миндалём и сушёной клюквой.

Главное — убедиться, что лакомство полностью остыло и не выделяет сироп перед упаковкой.

Как хранить домашние цукаты

Готовые цукаты лучше хранить в чистой сухой герметичной банке, в прохладном месте, защищённом от солнечного света и влаги.

Если полоски остались немного влажными и мягкими, безопаснее убрать их в холодильник и употребить в ближайшее время.

Для длительного хранения важно хорошо подсушить цукаты. При появлении плесени, неприятного запаха или необычной липкой слизи продукт необходимо выбросить.

Рождественские апельсиновые цукаты — простой способ превратить обычные фрукты в ароматное домашнее лакомство. Сладкие полупрозрачные полоски можно подавать к чаю, использовать для украшения тортов или покрывать шоколадом. А если красиво упаковать их в небольшую коробочку, получится вкусный подарок, приготовленный своими руками.

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