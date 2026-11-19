Несанкционированный завоз животных и ухудшение эпизоотической обстановки в мире остаются основными рисками для животноводства Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова.

По её словам, в последние годы вспышки опасных болезней фиксируются в новых странах. Ящур выявлен в Греции, Египте, Ливии, Вьетнаме, Китае, Монголии и Турции, африканская чума свиней — в Болгарии, Венгрии, Германии, Испании и Польше, высокопатогенный грипп птиц — практически во всех европейских государствах. Особое беспокойство вызывают приграничные с Россией Монголия, Китай и Казахстан.

Для предотвращения заноса инфекций Управление Россельхознадзора проводит контрольно-надзорные мероприятия. В текущем году выполнено 250 выездных обследований, 78 плановых проверок и 26 инспекционных визитов. При выявлении нарушений хозяйствующим субъектам объявляются предостережения, а при взаимодействии с контролируемым лицом применяется административная ответственность. За нарушение правил карантина животных (ст. 10.6 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей.

«Одной из основных причин возникновения вспышек болезней, зарегистрированных за последние годы на территории России и Татарстана, является несанкционированный завоз скота», — подчеркнула Грибанова. За перевозку сельхозживотных без ветеринарных документов предусмотрен штраф: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Также ведётся постоянный эпизоотический мониторинг, включая обследование охотничьих угодий и буферных зон вокруг крупных птицеводческих и свиноводческих хозяйств совместно с Главным управлением ветеринарии и Госкомитетом РТ по биоресурсам.