Макароны сварились нормально, но через 20 минут слиплись намертво: сделала эту ошибка после этапа дуршлагом

Сразу после варки макароны выглядят рассыпчатыми, но стоит оставить их после дуршлага на 15–20 минут — и вместо отдельных рожков или спагетти получается плотный комок. Причина часто не в сорте макарон и даже не в том, как они варились.

Ошибка происходит уже после сливания воды: горячие макароны оставляют лежать без соуса. На поверхности остается крахмал, который по мере охлаждения и подсыхания становится липким и буквально соединяет соседние макароны между собой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После дуршлага макароны у меня не ждут на столе, пока приготовится все остальное. Соус должен быть готов заранее: сливаю воду и практически сразу перекладываю макароны в сковороду».

Что понадобится

На 3–4 порции:

макароны — 350 г;

вода — 3–3,5 л;

соль — 1 ст. л. без горки;

готовый соус — 300–400 г;

сливочное масло — 20 г по желанию;

вода от варки макарон — 50–100 мл.

Соус может быть любым: томатным, сливочным, сырным или мясным. Главное — приготовить его к тому моменту, когда макароны отправятся в дуршлаг.

Как приготовить макароны, чтобы они не слиплись

Вскипятите воду. Возьмите достаточно просторную кастрюлю, посолите воду и только после активного закипания добавьте макароны. Перемешайте в начале. Особенно внимательно следите за ними первые минуты, когда поверхность наиболее липкая. Не переваривайте. Ориентируйтесь на время производителя и начинайте проверять готовность немного раньше указанного максимального времени. Оставьте немного воды. Перед дуршлагом зачерпните примерно половину стакана жидкости из кастрюли. Она пригодится для регулировки густоты соуса. Слейте воду. Не нужно оставлять макароны в дуршлаге на 10–20 минут или старательно высушивать их до последней капли. Сразу соедините с соусом. Переложите горячие макароны в сковороду, перемешайте и прогрейте около минуты. При необходимости добавьте несколько ложек сохраненной воды. Подавайте горячими. После соединения с соусом макароны гораздо меньше склонны превращаться в плотный слипшийся комок.

А промывать водой нужно?

Для горячего блюда с соусом обычно нет. Промывание удаляет часть поверхностного крахмала, который как раз помогает соусу удерживаться на макаронах. Поэтому вместо холодного душа после дуршлага лучше сразу соединить их с подготовленным соусом.

Другое дело — холодный салат, где нужно быстро остановить приготовление и получить отдельные охлажденные макароны. Здесь технология может отличаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще до того, как сливаю воду, ставлю сковороду с соусом рядом. Тогда между дуршлагом и соусом проходит меньше минуты, и макароны не успевают подсохнуть и склеиться».

Добавлять масло непосредственно в воду ради защиты от слипания тоже не требуется: оно остается преимущественно на поверхности воды и не решает основную проблему. Гораздо важнее перемешать макароны в начале варки, а после дуршлага не оставлять их надолго без соуса.

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