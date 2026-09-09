Технологии

Британские и канадские ученые предложили отвязать время от вращения Земли

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Национальная физическая лаборатория Великобритании и Исследовательский центр метрологии Канады выступили с инициативой отказаться от привязки всемирного координированного времени (UTC) к вращению планеты. Причиной стало ускорение вращения Земли, из-за которого она перестала быть надежным эталоном времени. Если предложение одобрят, новая система начнет действовать с 20 мая следующего года, пишет KP.RU.

Земля в последнее время вращается быстрее, чем раньше, и ученые пока не могут объяснить это явление. Поскольку атомные часы точнее, предлагается вообще исключить астрономическую секунду, однако это потребует введения отрицательной секунды — вычитания секунды из шкалы. Существующие компьютерные системы, в частности протокол NTP, не рассчитаны на такую операцию, что может вызвать сбои в работе серверов и спутниковой навигации.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов считает, что торопиться не стоит: ускорение вращения Земли, вероятно, временное явление, которое уже замедлилось, и вскоре планета вернется к вековому тренду замедления. Он предупреждает, что изменение шкалы времени потребует переписывания астрономических программ и финансовых затрат, но если отрицательная секунда станет реальностью, науке придется подчиниться технологическим реалиям.

Среди инициаторов перемен также называют цифровые гиганты Google и Microsoft, которые опасаются сбоев из-за лишней или недостающей секунды. Окончательное решение предстоит принять Международному бюро мер и весов в октябре. Как отмечает KP.RU, для обычных людей ничего не изменится, но сам факт необъяснимого ускорения Земли, возможно связанного с процессами в ее ядре, вызывает вопросы.

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