Новости Татарстана

В Татарстане купят квартиры для сирот на 295 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Госкомитет Татарстана по закупкам разместил электронный аукцион на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 295 млн рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 17 сентября. Итоги аукциона планируется подвести 21 сентября.

Требования к квартирам установлены жесткие. Жилье должно иметь чистовую отделку и отвечать строительным и санитарным нормам. При этом оно не может быть обременено залогом или арестом. Также исключены помещения в цокольных и полуподвальных этажах, а также квартиры в ветхих, аварийных домах или в зданиях, подлежащих сносу.

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