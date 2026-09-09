В Татарстане купят квартиры для сирот на 295 млн

Госкомитет Татарстана по закупкам разместил электронный аукцион на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 295 млн рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 17 сентября. Итоги аукциона планируется подвести 21 сентября.

Требования к квартирам установлены жесткие. Жилье должно иметь чистовую отделку и отвечать строительным и санитарным нормам. При этом оно не может быть обременено залогом или арестом. Также исключены помещения в цокольных и полуподвальных этажах, а также квартиры в ветхих, аварийных домах или в зданиях, подлежащих сносу.