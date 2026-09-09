НРФ Регионы: деловая программа о связи брендов с аудиторией

На форуме НРФ Регионы обсудят, как брендам сохранять связь с аудиторией, а также устроят разбор изменений на региональном рекламном рынке. В главном зале участники определят ориентиры развития и посмотрят, как трансформируется работа брендов.

Одна из ключевых тем — переход бизнеса на цифровое продвижение. Компании пересматривают рекламные бюджеты и активнее используют цифровые каналы: по данным АРИР, 66% малых и средних компаний увеличили расходы на интерактивную рекламу в 2025 году.

В программе — стратегическая сессия "Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц", где представители рекламных объединений, медиаплатформ, агентств и региональных компаний разберут устройство рынка вне крупнейших городов. Затем состоится паблик-ток "Бренд в условиях трансформации: как переосмысливать стратегии без потери идентичности" — его участники поделятся методами сохранения идентичности при перестройке стратегий.

Помимо деловой части, гостей ждут форматы для нетворкинга и общения с партнерами. Детали опубликованы на официальном сайте форума.