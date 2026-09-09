Квантовая телепортация может понадобиться для 7G, считает эксперт Yadro

Руководитель кафедры радиофизики и микроволновой техники МАИ, эксперт по управлению разработкой Телеком R&D компании Yadro Алексей Ганицев предположил, что для развертывания сетей 7G в 2040–2045 годах может потребоваться квантовая телепортация. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru», передает издание Ferra.

Ганицев допустил, что к середине 2040-х годов квантовые технологии получат заметное развитие. По его словам, квантовая телепортация, основанная на явлении запутанности, не означает физическое перемещение предметов: изменение состояния одной частицы мгновенно отражается на другой, даже на большом расстоянии.

Специалист пояснил, что стандарт 7G потребует более широкого диапазона частот, что расширит возможности беспроводной связи. Одним из перспективных направлений он назвал создание глобальной космической сети для связи между Землей и Луной.

В качестве примера квантовой запутанности Ганицев привел два электрона — на Земле и на Луне. Если изменить положение первого, второй должен мгновенно отреагировать, отметил эксперт. Этот эффект сейчас активно исследуется.