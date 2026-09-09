«Перья птиц»: российское приложение определяет вид по найденному перу

Русское географическое общество представило приложение «Перья птиц», с помощью которого можно определить вид птицы по найденному перу. О новинке пишет издание «Ридус».

Сервис позволяет искать перья по цвету и рисунку: например, полосатые, чёрные, рыжие или с металлическим блеском. В базе — 225 видов птиц России, для каждого есть фотографии и сведения о типичных местах находок: лес, степь, водно-болотные угодья или город. Для видов с различиями в оперении предусмотрены уточнения по полу и возрасту.

Приложение работает офлайн после загрузки данных. Его основой стала коллекция Ульяновского областного краеведческого музея, собиравшаяся более десяти лет в разных регионах страны, а также опыт создания первого в России «Атласа-определителя перьев птиц» и альбома «Перья птиц».

Инициатор проекта, орнитолог Дарья Фомина, считает, что приложение будет полезно учёным и широкой аудитории для экологического просвещения. Если перо определить самостоятельно не получится, помогут специалисты сообщества «Про перо» во «ВКонтакте». Ранее вблизи Калининграда нашли «янтарное перо» возрастом более 40 миллионов лет.