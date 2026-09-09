«Госуслуги Моя школа»: татарстанские родители видят оценки и геолокацию ребенка

Мобильным приложением «Госуслуги Моя школа» в Татарстане пользуются 61 тысяча жителей, причем 71% из них — родители. Такие данные привели в Министерстве цифрового развития РТ. По России сервис уже выбрали более 12,2 миллиона человек.

Теперь родителям доступны новые возможности: можно отслеживать достижения школьников — участие в олимпиадах, пройденные курсы, волонтерство, спортивные результаты и сдачу норм ГТО. Эти сведения пригодятся выпускникам при поступлении в вузы и колледжи. Сервис «Где ребенок» показывает геолокацию ученика на карте, но только с его согласия, которое он дает в своем профиле.

Успеваемость тоже под контролем: приложение подскажет, если оценку еще можно исправить, и укажет крайний срок пересдачи. Там собрана статистика контрольных и график предстоящих проверок. К электронному дневнику можно подключить голосового помощника «Алису» — она ответит на вопросы о расписании, домашнем задании и оценках.

Раз в две недели родители получают отчеты с оценками, пропусками, опозданиями и динамикой среднего балла. В приложении также можно отправить ребенку слова поддержки. Замминистра цифрового развития РТ Алексей Клонцак подчеркнул, что все данные защищены и доступны только родителю и ученику, а вход осуществляется через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Параллельно в республике работает приложение «Я — школьник», созданное по инициативе раиса РТ, — там есть электронный дневник, чаты «Сферума», ИИ-помощник и сервис психологической поддержки.