Кулинария

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Кабачковые оладьи могут оставаться мокрыми внут...
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Кабачковые оладьи могут быстро подрумяниться снаружи, но остаться влажными и рыхлыми внутри. Часто проблема начинается еще до замешивания теста: натертые кабачки сразу смешивают с остальными ингредиентами вместе с выделившимся соком.

Во время жарки овощи отдают еще больше влаги. В итоге снаружи оладьи уже готовы, а середина фактически продолжает тушиться. Кабачки нужно сначала посолить, оставить на несколько минут и хорошо отжать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После отжима кабачки должны оставаться сочными, но при сжатии из них уже не должна течь вода. Именно на эту консистенцию я ориентируюсь перед добавлением остальных продуктов».

Что понадобится

На 12–14 оладий:

  • кабачки — 600 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 4–5 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • укроп — небольшой пучок;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить

  1. Натрите кабачки. Используйте крупную терку. Молодые плоды можно натирать вместе с кожицей, у зрелых лучше удалить семена.

  2. Удалите сок. Слегка посолите массу и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите руками или через марлю.

  3. Замесите тесто. Добавьте яйцо, измельченный чеснок, укроп и перец. Всыпьте 4 столовые ложки муки и перемешайте. Масса должна держаться на ложке, а не стекать с нее.

  4. Разогрейте сковороду. Налейте немного масла и поставьте на средний огонь. Слишком слабый нагрев заставит оладьи впитывать масло, а сильный быстро поджарит поверхность при сырой середине.

  5. Обжарьте оладьи. Выкладывайте небольшими порциями и слегка разравнивайте. Жарьте примерно 3 минуты до румяной корочки.

  6. Переверните. Готовьте вторую сторону еще 2–3 минуты. Оладьи должны стать плотными и легко сниматься лопаткой.

Почему лишняя мука не решает проблему

Если кабачки не отжать, приходится добавлять больше муки, чтобы тесто перестало растекаться. Но она не удаляет овощной сок — просто делает основу тяжелее.

Лучше сначала избавиться от лишней жидкости и только потом регулировать густоту теста мукой. Также не стоит делать оладьи слишком толстыми: середине потребуется больше времени, а поверхность за это время может пережариться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую порцию делаю из двух-трех оладий. Если они держат форму и внутри нет влажной массы, продолжаю жарить остальные без изменения теста».

Готовые кабачковые оладьи лучше подавать сразу, пока снаружи сохраняется румяная корочка.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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