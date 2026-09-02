Онищенко: в России идет крах системы правильного питания

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России разрушается культура питания. По его словам, на ситуацию повлияли распространение быстрого питания и отказ людей от регулярных приемов пищи, сообщает Главный Региональный.

Онищенко отметил, что переход на индустриальное питание нарушает привычный режим. Как пояснил академик, при постоянных перекусах у человека исчезают полноценные завтрак, обед и ужин, что также влияет на состояние здоровья.

Специалист призвал убрать из рациона рафинированные продукты и еду, которую он назвал «мусорной». По его мнению, для изменения ситуации необходимы серьезные меры, направленные на ограничение оборота такой продукции.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени И. И. Дедова Наталья Мокрышева сообщала, что избыточный вес есть у двух третей жителей России. При этом у половины из них диагностировано ожирение.

На фоне этих данных врачи подготовили проект клинических рекомендаций, в котором предложено ввести диагноз «сверхожирение». Пациентам с таким статусом перед операцией рекомендуется снизить массу тела не менее чем на 5 процентов.

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