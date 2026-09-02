Онищенко: в России идет крах системы правильного питания
Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России разрушается культура питания. По его словам, на ситуацию повлияли распространение быстрого питания и отказ людей от регулярных приемов пищи, сообщает Главный Региональный.
Онищенко отметил, что переход на индустриальное питание нарушает привычный режим. Как пояснил академик, при постоянных перекусах у человека исчезают полноценные завтрак, обед и ужин, что также влияет на состояние здоровья.
Специалист призвал убрать из рациона рафинированные продукты и еду, которую он назвал «мусорной». По его мнению, для изменения ситуации необходимы серьезные меры, направленные на ограничение оборота такой продукции.
Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени И. И. Дедова Наталья Мокрышева сообщала, что избыточный вес есть у двух третей жителей России. При этом у половины из них диагностировано ожирение.
На фоне этих данных врачи подготовили проект клинических рекомендаций, в котором предложено ввести диагноз «сверхожирение». Пациентам с таким статусом перед операцией рекомендуется снизить массу тела не менее чем на 5 процентов.
Рекомендуем также:
- Огурцы сморщиваются прямо в банке: одна мелочь при подготовке влияет на результат сильнее специй
- Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто
- Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: эта ошибка оставляет внутри слишком много жидкости
- Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира
- Яблочное варенье темнеет еще во время варки: эта одна привычка мешает сохранить светлые кусочки
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец