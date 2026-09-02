Не у нас

Онищенко: в России идет крах системы правильного питания

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России разрушается культура питания. По его словам, на ситуацию повлияли распространение быстрого питания и отказ людей от регулярных приемов пищи, сообщает Главный Региональный.

Онищенко отметил, что переход на индустриальное питание нарушает привычный режим. Как пояснил академик, при постоянных перекусах у человека исчезают полноценные завтрак, обед и ужин, что также влияет на состояние здоровья.

Специалист призвал убрать из рациона рафинированные продукты и еду, которую он назвал «мусорной». По его мнению, для изменения ситуации необходимы серьезные меры, направленные на ограничение оборота такой продукции.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени И. И. Дедова Наталья Мокрышева сообщала, что избыточный вес есть у двух третей жителей России. При этом у половины из них диагностировано ожирение.

На фоне этих данных врачи подготовили проект клинических рекомендаций, в котором предложено ввести диагноз «сверхожирение». Пациентам с таким статусом перед операцией рекомендуется снизить массу тела не менее чем на 5 процентов.

Рекомендуем также:

  1. Огурцы сморщиваются прямо в банке: одна мелочь при подготовке влияет на результат сильнее специй
  2. Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто
  3. Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: эта ошибка оставляет внутри слишком много жидкости
  4. Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира
  5. Яблочное варенье темнеет еще во время варки: эта одна привычка мешает сохранить светлые кусочки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Интересное в Казани

день назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

сколько стоит вытравить ос в сэс

Не у нас

21 час назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Интересное в Казани

2 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

биомеханическая стимуляция в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Кабачки в конце августа уже некуда складывать: натираю на терке и готовлю ужин вместо привычных оладий

Кулинария

14 часов назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кулинария

день назад

Яблоки в конце августа идут ведрами: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — тесто не понадобится

Технологии

день назад

Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон

Не у нас

21 час назад

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов
Новости Казани
8 минут назад

У жителей Казани повысился спрос на ОСАГО и каско к концу лета

В Казани к концу лета вырос интерес к оформлени...

Новости Казани

16 минут назад

Жители Казани рассказали, какие файлы хотят сохранить для близких

Интересное в Казани

день назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане проводят новый этап рейдов «Нелегальный мигрант»

Кулинария

3 часа назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: эта ошибка оставляет внутри слишком много жидкости
В Татарстане ожидают жару до 28 градусов
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидают жару до 28 градусов

Кулинария

6 часов назад

Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто

Кулинария

9 часов назад

Огурцы сморщиваются прямо в банке: одна мелочь при подготовке влияет на результат сильнее специй

Кулинария

12 часов назад

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто
Красивый профиль не главное: как в Казани выбир...
Интересное в Казани
5 дней назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица