В Татарстане проводят новый этап рейдов «Нелегальный мигрант»

В Татарстане с 31 августа проходит третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Проверки продлятся до 4 сентября, сообщает РТ.

К мероприятию привлечены сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по РТ, территориальные подразделения ФСБ, Росгвардия и представители местных органов власти. Главная задача рейдов — найти и пресечь нарушения миграционного законодательства, а также предупредить возможные противоправные действия со стороны иностранцев и лиц без гражданства.

В первую очередь проверки организуют на стройках и в заведениях общественного питания. Так, на одной из строительных площадок Казани уже зафиксировали 20 нарушений миграционного законодательства.

Отдельное внимание участники операции уделят борьбе с преступлениями в миграционной сфере, в том числе нарушениям, предусмотренным статьей 322 УК РФ. В Управлении по вопросам миграции напомнили, что фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства или пребывания влечет уголовную ответственность.