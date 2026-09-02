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16% жителей Татарстана оформили самозапрет на кредиты

Анастасия Шарова Автор статьи
В Татарстане 642,66 тысячи человек оформили сам...

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В Татарстане 642,66 тысячи человек оформили самозапрет на получение кредитов. Это составляет 16% жителей республики.

По данным Объединенного Кредитного Бюро, только в августе татарстанцы направили почти 20 тысяч заявлений на установку такого ограничения. Еще 7,85 тысячи обращений касались отмены ранее введенного запрета.

С момента запуска сервиса жители Татарстана подали 810 тысяч заявлений на оформление самозапрета. Кроме того, было направлено 104 тысячи заявок на его снятие.

В целом по России самозапрет на кредиты действует у 21,97 миллиона граждан. За все время работы механизма жители страны подали 27,43 миллиона заявлений. Доля отмененных ограничений составила 12,4% от числа ранее установленных запретов.

В августе интерес к услуге снизился. По стране поступило 635,2 тысячи заявлений на оформление самозапрета, что на 18,4% меньше июльского показателя. На снятие ограничения россияне подали 249,9 тысячи заявлений, снижение составило 0,5%.

Чаще всего запрет оформляют граждане в возрасте от 35 до 45 лет, а также россияне старше 65 лет. На каждую из этих групп приходится по 20,1% заявлений. Самым востребованным вариантом остается полный запрет на выдачу кредитов — его выбирают в 91,6% случаев.

Среди регионов лидирует Мурманская область, где самозапрет действует у 27% жителей. Далее идут Магаданская область с 24% и Республика Коми с 23%. В Камчатском крае и Карелии показатель составляет по 20%. В Татарстане он равен 16%, в Москве — 15%, в Санкт-Петербурге — 17%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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