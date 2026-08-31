Глобальный сбой ChatGPT: жалобы поступают из США и Европы

Пользователи ChatGPT по всему миру начали жаловаться на сбои в работе сервиса в понедельник. Пик обращений пришелся на 17:22 по московскому времени, следует из данных Downdetector. Неполадки затронули пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и других стран, сообщает сайт «Вести».

Помимо ChatGPT, пользователи отметили проблемы с платформой Codex от OpenAI, предназначенной для программирования. Компания OpenAI пока не объяснила причины возникших неполадок.

ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года и менее чем за неделю привлек миллион пользователей.