Татарстан к 2029 году получит от НДФЛ и налога на прибыль более 430 млрд
К 2029 году поступления от НДФЛ и налога на прибыль в консолидированный бюджет Татарстана превысят 437 млрд рублей. Такую оценку представил министр финансов республики Марат Файзрахманов на профильном заседании.
В прогнозе на 2027–2029 годы НДФЛ заложен как самый быстрорастущий источник доходов: поступления увеличатся с 252,7 млрд до 290,9 млрд рублей. Налог на прибыль компаний за этот период вырастет со 135,6 до 146,7 млрд рублей. Глава Минфина объяснил динамику деловой активностью бизнеса и ростом доходов граждан.
Наряду с этими налогами в трехлетнем бюджете учтены акцизы: в 2027 году они дадут 57,8 млрд рублей, далее — по 59,5 млрд в год. Налог на имущество организаций оценивается в 53,5–56,5 млрд, транспортный налог вырастет с 8,2 до 8,6 млрд. По налогам на совокупный доход заложена стабильная планка около 44 млрд рублей ежегодно.
Файзрахманов назвал эти показатели отражением экономического потенциала республики и гарантией выполнения социальных обязательств. Ранее министр сообщал, что за восемь месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 511,3 млрд рублей.
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