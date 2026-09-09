Россия стала третьей в БРИКС по числу публикаций об искусственном интеллекте

Наукометрический центр НИУ ВШЭ изучил публикации России на десяти ведущих мировых конференциях уровня A* по машинному обучению и ИИ. По количеству работ страна заняла третье место среди государств БРИКС — после Китая и Индии. Результаты исследования приводит «Известия».

В мировом рейтинге Россия разместилась на 20-й позиции из 195 стран. С 2020 по 2025 годы отечественные организации представили 560 исследований, получивших более 12,3 тыс. цитирований. Средний показатель цитируемости (FWCI) составил 3,59 — выше, чем в Индии (3,10).

Наиболее сильные направления в российской ИИ-науке — компьютерное зрение и технологии речи. В Минцифры считают исследование индикатором востребованности ИИ и планируют совершенствовать регулирование, развивать вычислительную инфраструктуру и стимулировать спрос на отечественные решения, чтобы ускорить переход от публикаций к продуктам.

Лидерами по числу публикаций стали «Яндекс», «Сбер», НИУ ВШЭ, Сколтех и AIRI. По мнению экспертов, бизнес мало участвует в исследованиях по обработке естественного языка, а реальный объем российской науки может быть выше официальных показателей из-за сложностей с атрибуцией работ.