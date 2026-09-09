Технологии

Космические антенны из углепластика создали студенты из Красноярска

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Антенные рефлекторы из композитного углепластика, разработанные в Красноярске, планируется применять в космической отрасли, беспилотной авиации и радиолокации. Авторами проекта выступили студенты и аспиранты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, сообщили в пресс-службе вуза.

Углепластик легче металла, при этом отличается высокой жесткостью и малой плотностью. Он практически не расширяется при перепадах температуры, а также устойчив к вакууму и радиации. Благодаря этому рефлекторы сохраняют форму в диапазоне от минус 150 до плюс 150 градусов.

«Углепластиковый рефлектор решает две ключевые проблемы: снижение массы космического аппарата — каждый килограмм на орбите стоит огромных денег — и стабильность формы в условиях перепада температур. Наша модель организации производства готова к реализации», — рассказал руководитель проекта, аспирант университета Артем Харебин.

На разработку уже получен патент. Ее востребованность подтвердили на Красноярском машиностроительном заводе, где студентам выдали справку о внедрении, подписанную главным инженером производства информационно-вычислительных комплексов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Интересное в Казани

20 часов назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

уничтожение насекомых муравьев

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

3 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

репетитор биология огэ в Краснодаре

Не у нас

23 часа назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Не у нас

5 часов назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме

Кулинария

9 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Кулинария

день назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Экономика
16 часов назад

Выдача розничных кредитов в августе выросла до 1,1 трлн рублей

В августе 2026 года объем выдачи розничных кред...

Новости Татарстана

8 минут назад

Татарстан к 2029 году получит от НДФЛ и налога на прибыль более 430 млрд

Полезное

21 час назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

Новости Татарстана

2 часа назад

Сборные Татарстана по хоккею выйдут на старт двух турниров ПФО

Новости Татарстана

2 часа назад

Здание правительства РТ в Казани капитально отремонтируют за 94,7 млн
На финишной прямой: как продвигается строительс...
Новости Казани
час назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Не у нас

3 часа назад

Богослов объяснил, нужно ли закрывать зеркала при покойном

Не у нас

3 часа назад

К росту средней пенсии в РФ до 29 тыс. рублей ведет двойная индексация

Не у нас

3 часа назад

Минобрнауки допустило смену правил приема в вузы из-за олимпиадников
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
4 дня назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора