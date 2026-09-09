Космические антенны из углепластика создали студенты из Красноярска

Антенные рефлекторы из композитного углепластика, разработанные в Красноярске, планируется применять в космической отрасли, беспилотной авиации и радиолокации. Авторами проекта выступили студенты и аспиранты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, сообщили в пресс-службе вуза.

Углепластик легче металла, при этом отличается высокой жесткостью и малой плотностью. Он практически не расширяется при перепадах температуры, а также устойчив к вакууму и радиации. Благодаря этому рефлекторы сохраняют форму в диапазоне от минус 150 до плюс 150 градусов.

«Углепластиковый рефлектор решает две ключевые проблемы: снижение массы космического аппарата — каждый килограмм на орбите стоит огромных денег — и стабильность формы в условиях перепада температур. Наша модель организации производства готова к реализации», — рассказал руководитель проекта, аспирант университета Артем Харебин.

На разработку уже получен патент. Ее востребованность подтвердили на Красноярском машиностроительном заводе, где студентам выдали справку о внедрении, подписанную главным инженером производства информационно-вычислительных комплексов.