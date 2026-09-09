Казань дала старт серии кроссовок СИБУРа и ANKI о городах России

В казанском экстрим-парке «Урам» СИБУР и обувной бренд ANKI Team представили лимитированную коллекцию кроссовок. Это первый релиз специальной серии, посвященной городам России, и именно Казань стала отправной точкой проекта. Об этом сообщили в пресс-службе казанского предприятия СИБУРа.

Дизайн обуви определили по итогам всероссийского конкурса, на который поступило более 70 концепций. Победу одержала Варвара Обшивалкина — уроженка Казани, ныне живущая в Сергиевом Посаде. Она соединила в иллюстрации архитектурные символы столицы Татарстана, городскую среду и промышленный ландшафт. На коробке появился рукописный шрифт автора, на крышке — Казанский Кремль, а на стельке — Казанка и мост Миллениум.

Кроссовки изготовили полностью в России из отечественных материалов. Подошву отливают из термопластичного полиуретана с применением полимерных решений СИБУРа, которые обеспечивают гибкость и износостойкость. Иллюстрацию перенесли на кожаный верх и подошву с помощью вышивки, печати и шелкографии. Основатель ANKI Андрей Ким отметил, что для него важно: весь путь — от идеи до производства — пройден внутри страны.

На презентации работала выставка «От эскиза до пары», где показали исходные наброски и материалы. Также прошла дискуссия о том, может ли локальный бренд масштабироваться без потери идентичности. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что проект демонстрирует, как на пересечении технологий, дизайна и спорта появляется продукт, объединяющий индивидуальность и культурный код республики.