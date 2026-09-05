Кулинария

Картошка хрустит снаружи и остается мягкой внутри: одна подготовка перед духовкой меняет результат

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Чтобы картошка в духовке получилась хрустящей с...

ПроКазань

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Запеченная картошка часто получается мягкой целиком: внутри она уже готова, но обещанной румяной корочки практически нет. Увеличивать температуру или держать противень в духовке еще полчаса не обязательно.

Один из рабочих приемов — перед запеканием недолго проварить картофель. За несколько минут поверхность кусочков размягчается, а после встряхивания становится слегка шероховатой. Именно эти неровные края в духовке особенно хорошо подсушиваются и подрумяниваются.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картофель не отвариваю до полной готовности. Мне нужно только немного размягчить поверхность. Если кусочки уже начинают разваливаться в кастрюле, после перемешивания с маслом сохранить их целыми будет сложно».

Что понадобится

На 4 порции:

  • картофель — 1 кг;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • розмарин или другие сушеные травы — по желанию.

Как приготовить картошку с хрустящей корочкой

  1. Нарежьте картофель. Очистите клубни и разделите на крупные примерно одинаковые кусочки. Мелкие дольки могут пересохнуть раньше, чем хорошо подрумянятся.

  2. Проварите. Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и после повторного закипания готовьте примерно 5–7 минут. Снаружи кусочки должны слегка размягчиться, но внутри остаться плотными.

  3. Полностью слейте воду. Откиньте картофель на дуршлаг и оставьте на несколько минут. Поверхность должна перестать быть мокрой.

  4. Встряхните кусочки. Верните картофель в сухую кастрюлю, накройте крышкой и несколько раз осторожно встряхните. На поверхности появится тонкий рыхлый слой и неровные края.

  5. Добавьте масло и специи. Перемешайте картофель с растительным маслом, паприкой, чесноком, перцем и травами.

  6. Выложите свободно. Распределите кусочки на противне одним слоем, оставляя между ними немного пространства.

  7. Запекайте. Готовьте при 210–220 градусах примерно 30–40 минут. В середине приготовления переверните картофель. Готовые кусочки должны легко прокалываться внутри и иметь выраженную золотистую корочку.

Зачем нужна предварительная варка

Если сырой картофель сразу отправить в духовку, его поверхность остается относительно гладкой. После короткой варки внешний слой размягчается, а встряхивание делает его шероховатым.

В духовке эти небольшие неровности быстрее теряют влагу и становятся хрустящими. При этом середина кусочков успевает приготовиться и остается мягкой.

Есть еще одно условие: картофелю должно хватать места на противне. Если сложить кусочки вплотную, выделяющийся пар будет задерживаться между ними, и вместо активного запекания начнется пропаривание.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После дуршлага обязательно даю картофелю пару минут обсохнуть. Масло на мокрой поверхности работает хуже, а лишняя вода в первые минуты духовки мешает появлению корочки».

Такой картофель лучше подавать сразу после приготовления. Пока он горячий, контраст особенно заметен: сухая хрустящая поверхность снаружи и мягкая, почти рассыпчатая середина.

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