Картошка хрустит снаружи и остается мягкой внутри: одна подготовка перед духовкой меняет результат
ПроКазань
Запеченная картошка часто получается мягкой целиком: внутри она уже готова, но обещанной румяной корочки практически нет. Увеличивать температуру или держать противень в духовке еще полчаса не обязательно.
Один из рабочих приемов — перед запеканием недолго проварить картофель. За несколько минут поверхность кусочков размягчается, а после встряхивания становится слегка шероховатой. Именно эти неровные края в духовке особенно хорошо подсушиваются и подрумяниваются.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картофель не отвариваю до полной готовности. Мне нужно только немного размягчить поверхность. Если кусочки уже начинают разваливаться в кастрюле, после перемешивания с маслом сохранить их целыми будет сложно».
Что понадобится
На 4 порции:
картофель — 1 кг;
растительное масло — 3 ст. л.;
соль — по вкусу;
паприка — 1 ч. л.;
сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
черный перец — по вкусу;
розмарин или другие сушеные травы — по желанию.
Как приготовить картошку с хрустящей корочкой
Нарежьте картофель. Очистите клубни и разделите на крупные примерно одинаковые кусочки. Мелкие дольки могут пересохнуть раньше, чем хорошо подрумянятся.
Проварите. Опустите картофель в кипящую подсоленную воду и после повторного закипания готовьте примерно 5–7 минут. Снаружи кусочки должны слегка размягчиться, но внутри остаться плотными.
Полностью слейте воду. Откиньте картофель на дуршлаг и оставьте на несколько минут. Поверхность должна перестать быть мокрой.
Встряхните кусочки. Верните картофель в сухую кастрюлю, накройте крышкой и несколько раз осторожно встряхните. На поверхности появится тонкий рыхлый слой и неровные края.
Добавьте масло и специи. Перемешайте картофель с растительным маслом, паприкой, чесноком, перцем и травами.
Выложите свободно. Распределите кусочки на противне одним слоем, оставляя между ними немного пространства.
Запекайте. Готовьте при 210–220 градусах примерно 30–40 минут. В середине приготовления переверните картофель. Готовые кусочки должны легко прокалываться внутри и иметь выраженную золотистую корочку.
Зачем нужна предварительная варка
Если сырой картофель сразу отправить в духовку, его поверхность остается относительно гладкой. После короткой варки внешний слой размягчается, а встряхивание делает его шероховатым.
В духовке эти небольшие неровности быстрее теряют влагу и становятся хрустящими. При этом середина кусочков успевает приготовиться и остается мягкой.
Есть еще одно условие: картофелю должно хватать места на противне. Если сложить кусочки вплотную, выделяющийся пар будет задерживаться между ними, и вместо активного запекания начнется пропаривание.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После дуршлага обязательно даю картофелю пару минут обсохнуть. Масло на мокрой поверхности работает хуже, а лишняя вода в первые минуты духовки мешает появлению корочки».
Такой картофель лучше подавать сразу после приготовления. Пока он горячий, контраст особенно заметен: сухая хрустящая поверхность снаружи и мягкая, почти рассыпчатая середина.
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