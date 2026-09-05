Технологии

Lenovo представила Yoga 9n с чипом Nvidia RTX Spark для локальной работы с ИИ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На выставке IFA 2026 в Берлине Lenovo показала ноутбук-трансформер Yoga 9n. Устройство построено на чипе Nvidia RTX Spark и, по сведениям Wired, рассчитано в том числе на локальную работу с агентными системами искусственного интеллекта.

Гибрид получил 16-дюймовый корпус с шарниром на 360 градусов и сенсорный OLED-экран с разрешением 2880×1800 и частотой 120 Гц. В оснащение также входят шесть динамиков, веб-камера на 9,2 Мп, узкие рамки и металлические скруглённые края.

В основе лежит Arm-чип Nvidia, объединяющий процессор Grace (до 20 ядер) и графический модуль Blackwell RTX (до 6144 ядер). Процессор, графический модуль и память собраны в единую систему на кристалле. По количеству ядер встроенная графика RTX Spark может занимать позицию между мобильными GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5080.

Корпус Yoga 9n имеет толщину 0,69 дюйма — на 0,03 дюйма больше, чем у 16-дюймового MacBook Pro. Lenovo планирует также менее мощные версии ноутбука, но их характеристики и время автономной работы пока не раскрываются.

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