В Брянской области планируют реализовать семь инвестпроектов на 18,2 млрд

В рамках расширения свободной экономической зоны на всю территорию Брянской области планируется реализация семи новых инвестиционных проектов. Их общая стоимость составляет 18,2 млрд рублей.

Врио губернатора Егор Ковальчук в беседе с ТАСС заявил о возросшем потоке запросов от инвесторов. По его словам, бизнес активно интересуется механизмами работы СЭЗ, что говорит о высоком интересе к зоне.

Режим СЭЗ теперь распространяется на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей, тогда как ранее он действовал лишь на отдельных приграничных территориях. Благодаря реализации семи проектов в регионе появится более 700 рабочих мест.