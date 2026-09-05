В Брянской области планируют реализовать семь инвестпроектов на 18,2 млрд
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В рамках расширения свободной экономической зоны на всю территорию Брянской области планируется реализация семи новых инвестиционных проектов. Их общая стоимость составляет 18,2 млрд рублей.
Врио губернатора Егор Ковальчук в беседе с ТАСС заявил о возросшем потоке запросов от инвесторов. По его словам, бизнес активно интересуется механизмами работы СЭЗ, что говорит о высоком интересе к зоне.
Режим СЭЗ теперь распространяется на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей, тогда как ранее он действовал лишь на отдельных приграничных территориях. Благодаря реализации семи проектов в регионе появится более 700 рабочих мест.
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